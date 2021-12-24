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24.12.2021 01:23
Рубрика: Экономика

В Москве изменились цены на платную парковку

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 292(8643)
Сегодня на ряде улиц Москвы изменились тарифы на парковку: на 53 их повысят, на 29 - снизят. Таким образом власти города рассчитывают освободить хотя бы 10-15 процентов мест.

Повышенный тариф обновил максимум с 380 до 450 рублей в час. Например, такая цена теперь на Большой Никитской, Неглинной улицах и Театральной площади с 8.00 до 21.00, а с 21.00 до 8.00 - 200 рублей. Плату будут брать даже в воскресенье. Повысив цены, дептранс рассчитывает освободить хотя бы часть "карманов" для местных жителей - они могут бесплатно ставить машины у домов по резидентным разрешениям. Снижение цен произойдет на участках, где постоянно свободно около половины парковочных мест. Это, например, улица Александра Невского, Николоямская, Подколокольный переулок. Вместо повышенного тарифа в 380 рублей в час там будут действовать гибкие дифференцированные ставки. Первые 30 минут будут стоить всего 50 рублей, далее - по 150 рублей за час. Тарифы по каждой зоне можно посмотреть в парковочном приложении.

Фото: РИА Новости
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Часть мест зарезервируют исключительно для местных жителей, эти "карманы" будут обозначены специальными знаками. За последнее время количество резидентных стоянок выросло в 3,5 раза и до конца года должно достичь 1,5 тысячи.

В дептрансе констатировали, что за те годы, что в Москве действует платная парковка, среднее время стоянки на одном парковочном месте сократилось в 6 раз, в 4,5 раза выросла оборачиваемость парковочных мест, поэтому теперь больше автомобилистов в течение дня могут ими воспользоваться. Кроме того, в 2 раза сократился средний срок прибытия скорой помощи и других экстренных служб на вызов.

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