В Москве начнутся скачки атмосферного давления

Столицу ожидает три дня нестабильного атмосферного давления, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Постоянное чередование циклонов и антициклонов ожидается 27-29 декабря. В понедельник, 27 декабря, давление еще будет в норме - 748 мм ртутного столба, но уже во вторник оно упадет на 10 мм. В среду, 29-го, оно снова повысится до 755 мм.

Как отмечают специалисты, это может привести к проблемам со здоровьем у метеозависимых людей. Температура воздуха при этом в понедельник днем составит минус 7-9 градусов, а во вторник и среду опустится до 15-16 ниже нуля, свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ.