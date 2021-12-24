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24.12.2021 08:45
Рубрика: Общество

В Москве новое оборудование увеличит объемы заготовки компонентов крови

Текст: Любовь Проценко

Для повышения эффективности заготовки донорских компонентов крови Москва оснастила медорганизации новым оборудованием. Центр крови имени О.К. Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ №52 и еще восемь городских больниц получили почти 170 единиц оборудования, которое позволит увеличить стратегический запас донорских эритроцитов, тромбоцитов и других компонентов крови. В том числе, впервые были закуплены принципиально новые аппараты - автоматические процессоры для разделения крови на несколько компонентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: mos.ru
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Она рассказала: "Мы закупили почти 170 единиц оборудования для городских отделений трансфузиологии. Дооснащение новой техникой поможет увеличить пропускную способность пунктов, а значит, и увеличить стратегический запас компонентов донорской крови. Современную технику уже получили центр крови им. О.К. Гаврилова, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больница №52 и еще восемь столичных стационаров. Кроме того, мы впервые приобрели автоматические процессоры для фракционирования доз крови, они уже работают в Склифе. Эти аппараты в автоматическом режиме разделяют цельную кровь сразу на несколько компонентов: плазму, тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. В результате автоматизации процесс разделения крови стал в 1,5 раза быстрее".

В числе поставленного в городские отделения трансфузиологии оборудования также есть дополнительные аппараты для сбора плазмы и тромбоцитов у доноров, оборудование для обработки плазмы от любых патогенов. Специальные криобанки длительного хранения компонентов крови оснащены дополнительными установками для криоконсервации эритроцитов. В результате увеличится стратегический запас компонентов крови, хранящихся при ультранизких температурах без потери их свойств до десяти лет.

В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского появились новые аппараты интраоперационной реинфузии. Учитывая количество поступающих в Склиф пациентов с экстренной патологией и объем проводимых вмешательств с риском массивной кровопотери, эти приборы решают важную задачу: непосредственно во время операции возвращают пациенту собственные эритроциты. Это экономит не только время, особо ценное в момент экстренного вмешательства, но и донорские компоненты крови.

Донорская кровь используется во время родов и операций с большой кровопотерей, при лечении онкологических и многих других заболеваний у детей и взрослых. Кровь и ее компоненты являются уникальным элементом системной терапии, аналогов которым нет. Потребность в компонентах донорской крови сохраняется постоянно, поэтому людей с любой группой и любым резус-фактором, желающих стать донорами, готовы принять в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы. Адреса донорских пунктов размещены на специальном сайте.

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