В Москве новое оборудование увеличит объемы заготовки компонентов крови

Для повышения эффективности заготовки донорских компонентов крови Москва оснастила медорганизации новым оборудованием. Центр крови имени О.К. Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ №52 и еще восемь городских больниц получили почти 170 единиц оборудования, которое позволит увеличить стратегический запас донорских эритроцитов, тромбоцитов и других компонентов крови. В том числе, впервые были закуплены принципиально новые аппараты - автоматические процессоры для разделения крови на несколько компонентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Мы закупили почти 170 единиц оборудования для городских отделений трансфузиологии. Дооснащение новой техникой поможет увеличить пропускную способность пунктов, а значит, и увеличить стратегический запас компонентов донорской крови. Современную технику уже получили центр крови им. О.К. Гаврилова, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больница №52 и еще восемь столичных стационаров. Кроме того, мы впервые приобрели автоматические процессоры для фракционирования доз крови, они уже работают в Склифе. Эти аппараты в автоматическом режиме разделяют цельную кровь сразу на несколько компонентов: плазму, тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. В результате автоматизации процесс разделения крови стал в 1,5 раза быстрее".

В числе поставленного в городские отделения трансфузиологии оборудования также есть дополнительные аппараты для сбора плазмы и тромбоцитов у доноров, оборудование для обработки плазмы от любых патогенов. Специальные криобанки длительного хранения компонентов крови оснащены дополнительными установками для криоконсервации эритроцитов. В результате увеличится стратегический запас компонентов крови, хранящихся при ультранизких температурах без потери их свойств до десяти лет.

В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского появились новые аппараты интраоперационной реинфузии. Учитывая количество поступающих в Склиф пациентов с экстренной патологией и объем проводимых вмешательств с риском массивной кровопотери, эти приборы решают важную задачу: непосредственно во время операции возвращают пациенту собственные эритроциты. Это экономит не только время, особо ценное в момент экстренного вмешательства, но и донорские компоненты крови.

Донорская кровь используется во время родов и операций с большой кровопотерей, при лечении онкологических и многих других заболеваний у детей и взрослых. Кровь и ее компоненты являются уникальным элементом системной терапии, аналогов которым нет. Потребность в компонентах донорской крови сохраняется постоянно, поэтому людей с любой группой и любым резус-фактором, желающих стать донорами, готовы принять в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы. Адреса донорских пунктов размещены на специальном сайте.