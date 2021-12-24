В Москве стартовал семейный квест "Космический экипаж"

ВДНХ и московский Музей космонавтики запустил новый семейный квест "Космический экипаж". Подробности рассказали "РГ" в пресс-службе Музея космонавтики.

Новый проект рассчитан на родителей с детьми трех возрастов: 5-7 лет, 8-9 лет, 10-12 лет. Чтобы принять участие в квесте, необходимо последовательно посетить следующие объекты: первый этап - московский Музей космонавтики; второй этап - территория ВДНХ и интерактивный музейный комплекс "Буран"; третий этап - центр "Космонавтика и авиация" на Выставке. При прохождении квеста участники узнают, как появилась идея покорения космоса. Как Белка и Стрелка помогли полету человека в космос. Что должны знать настоящие космонавты перед полетом, какими предметами пользуются во время космического путешествия. А также, как космические корабли возвращаются на Землю. При этом все полученные знания они будут заносить в специальный "бортовой" журнал, который им выдадут в начале игры.

В рамках прохождения квеста пройдет и конкурс на лучшую эмблему космического экипажа, победители которого смогут отправить ее в космос и выйти на связь с космонавтами.

Пройти квест можно до 1 июня 2022 года. Напомним, что Музей космонавтики закрыт по понедельникам и не будет работать 1 января. В остальные новогодние дни музей работает по обычному расписанию.