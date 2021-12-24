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24.12.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

В Москве украли кольцо за два миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Владелец дорогого ювелирного украшения в интернете познакомился с неизвестным, с которым договорился встретиться в одном из торговых центров на Таганской улице для проведения оценки принадлежащего ему ювелирного украшения. После встречи кольцо было похищено.

Мошенники похитили у столичных пенсионеров 700 тысяч рублей

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что сотрудники уголовного розыска в квартире одного из домов на улице Липовский парк задержали подозреваемого - 40-летнего приезжего мужчину. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенное кольцо обнаружено и изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Задержанный взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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