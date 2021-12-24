В Москве украли кольцо за два миллиона рублей

Владелец дорогого ювелирного украшения в интернете познакомился с неизвестным, с которым договорился встретиться в одном из торговых центров на Таганской улице для проведения оценки принадлежащего ему ювелирного украшения. После встречи кольцо было похищено.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что сотрудники уголовного розыска в квартире одного из домов на улице Липовский парк задержали подозреваемого - 40-летнего приезжего мужчину. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенное кольцо обнаружено и изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Задержанный взят под стражу.