В Москве усилили патрулирование парков и лесов

Для предотвращения незаконной вырубки елей в столице усилили патрулирование природных территорий в рамках профилактической операции "Ель". Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Повышен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов "Мосприроды", в том числе с использованием спецтехники", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Также для профилактики таких происшествий на встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных деревьев и к каким последствиях может привести.

Напомним, что благодаря этой работе в последние пять лет в столице не зафиксировано ни одного случая незаконной вырубки елей на природоохранных территориях в период новогодних праздников.

Кстати, за незаконную вырубку елей законодательством предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности.