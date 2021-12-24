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24.12.2021 19:53

В Нововоронеже открыли арт-объект мирному атому

22 декабря, в День энергетика, в Нововоронеже на городской набережной в Алее Славы состоялось официальное открытие арт-объекта "Пусть служит атом миру и добру", посвященного 75-летию атомной отрасли.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Инициатором создания памятного знака стал Совет ветеранов Нововоронежской АЭС совместно со школой №2 г. Нововоронежа. Их социально значимый проект, участвовавший в конкурсе Фонда "АТР АЭС" среди некоммерческих организаций, стал одним из победителей.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Арт-объект представляет из себя открытую книгу, в которой запечатлены даты пуска всех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР на нововоронежской площадке. Изображена там и одна из главных наград, полученных НВ АЭС в 1976 году за успехи в освоении энергоблоков, - орден Трудового Красного Знамени.

"Появилось еще одно место, куда мы сможем прийти и вспомнить тех, кто жил и работал в нашем родном и славном городе, кто своими трудовыми подвигами и достижениями творил его историю. Это достойные и трудолюбивые люди", - сказала председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

На мероприятии присутствовали представители администрации городского округа город Нововоронеж, руководства Нововоронежской АЭС, профсоюзной организации НВ АЭС, ветераны-атомщики.

"Арт-объект будет напоминать об истории атомной промышленности нашим детям, внукам, последователям. Атомная станция обеспечивают жителей и предприятия светом и теплом, дает работу, помогает благоустраивать наш замечательный атомград. АЭС и город идут одним локомотивом развития территории и энергетики. Хотелось бы, чтобы все начатое нашими ветеранами-атомщиками было продолжено молодым поколением", - отметил заместитель главного инженера НВ АЭС Денис Ширяев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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