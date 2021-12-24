В Подмосковье вместо детских домов будут работать семейные центры

Шесть семейных центров начнут работать в Подмосковье с января 2022 года. Они станут заменой привычным детским домам, которые удалось закрыть в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой глава Подмосковья рассказал, что раньше в регионе работали 44 детских дома. Но для всех подопечных удалось найти семьи - приемные или замещающие.

Теперь, если появятся новые дети-сироты, они будут попадать в семейный центр, задача которого - не просто достойной кормить и содержать ребенка, а быстро найти ему семью для опеки или усыновления, объяснил Воробьев. "Приемным родителям в Подмосковье оказывают всестороннюю помощь, в том числе и материальную - от 33 до 65 тысяч рублей ежемесячно", - подчеркнул губернатор.

"Очень важно узнать о вашей программе "Подмосковье без сирот". Я получила конкретный вектор работы от президента, чтобы мы сократили количество детей, оставшихся без попечения родителей. Ваш опыт важен и актуален, потому что Московская область - передовой регион в этой социальной теме", - отметила в свою очередь Мария Львова-Белова.