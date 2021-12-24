В Подмосковье вместо детских домов будут работать семейные центры

Новости

На трассе М1 в Подмосковье введут зимний скоростной режим 14:39
Кремль объявил состав участников неформального саммита СНГ 14:37
Певица обвинила 67-летнего "Мистера Бига" в секс-нападениях и угрозах 14:35
В Астрахани после пожара в больнице возбудили дело 14:32
Песков: Перемещать войска на своей территории - суверенное прав РФ 14:22
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь 14:21
СК отправил в суд дело Цивина и Дрожжиной, обманувших семью Баталовых 14:20
Детей разрешат лечить препаратами офф-лейбл 14:15
Депутаты предложили сделать льготную ипотеку бессрочной 14:15
Песков не исключил положительного вклада ряда стран НАТО в отношения РФ с альянсом 13:58
На 104-м году жизни умер старейший участник "Евровидения" 13:52
Песков оценил сообщения о якобы больной журналистке на пресс-конференции Путина 13:48
Песков рассказал про впечатления Путина от ежегодной пресс-конференции 13:39
Президенты России и Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне 13:37
Петр Бирюков: Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности 13:29
Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии 13:24
Определен состав сборной России на "Тур де Ски" 13:23
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон вернутся к диалогу в ВТО 13:23
Песков рассказал о работе штаба по "омикрону" 13:21
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе 13:17
Россияне назвали писателя, музыканта, актера и спортсмена года 13:15
Новак назвал возможный срок завершения сертификации "Северного потока-2" 13:14
Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с 60-летием 13:11
Путин стал политиком года по опросу ВЦИОМ 13:09
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 14:09
Рубрика: Общество

В Подмосковье вместо детских домов будут работать семейные центры

Текст: Ирина Рыбникова
Шесть семейных центров начнут работать в Подмосковье с января 2022 года. Они станут заменой привычным детским домам, которые удалось закрыть в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой глава Подмосковья рассказал, что раньше в регионе работали 44 детских дома. Но для всех подопечных удалось найти семьи - приемные или замещающие.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Стало известно, на что в 2021 году семьи тратили маткапитал

Теперь, если появятся новые дети-сироты, они будут попадать в семейный центр, задача которого - не просто достойной кормить и содержать ребенка, а быстро найти ему семью для опеки или усыновления, объяснил Воробьев. "Приемным родителям в Подмосковье оказывают всестороннюю помощь, в том числе и материальную - от 33 до 65 тысяч рублей ежемесячно", - подчеркнул губернатор.

"Очень важно узнать о вашей программе "Подмосковье без сирот". Я получила конкретный вектор работы от президента, чтобы мы сократили количество детей, оставшихся без попечения родителей. Ваш опыт важен и актуален, потому что Московская область - передовой регион в этой социальной теме", - отметила в свою очередь Мария Львова-Белова.

В регионах Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Практика усыновления в России

Главное сегодня

МИД РФ: Москва получила предложение о созыве Совета Россия - НАТО
Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе
Самолет МС-21 завершил летную сертификационную программу
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год