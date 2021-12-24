В Воронеже арестован военный, завербованный разведкой Украины

Воронежский гарнизонный суд поместил в СИЗО военнослужащего Западного военного округа. Его подозревают в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, военный был завербован украинской разведкой и по ее заданию собирал данные о Вооруженных силах РФ.

- Утечка этой информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России, - говорится в сообщении.

Уголовное дело против арестованного возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по ней - 20 лет лишения свободы.