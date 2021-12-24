Военврачи оказали помощь коллегам в Московской и Тульской областях

С подмосковного аэродрома Чкаловский Минобороны РФ транспортными бортами ВКС отправляют в Санкт-Петербург специалистов Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Более чем полутысячный отряд армейских медиков возвращается домой после оказания помощи гражданскому населению Московской области во временном медицинском центре, развернутом на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке.

Работу врачебно-сестринских бригад, врачей-инфекционистов, среднего и младшего медперсонала Вооруженных сил высоко оценили в региональном правительстве. Накануне их отлета в Питер со словами благодарности к военным медикам обратился вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Им также вручили грамоты и ценные подарки. "

"Хотим поздравить военных врачей, поблагодарить и отметить лучших в преддверье Нового года. Мы хотим поблагодарить вас в первую очередь от лица губернатора Московской области за спасенные жизни. Та квалификация, которой обладают военные медики, позволяет иметь самый низкий процент смертности. Благодарим за вашу самоотверженную работу. Вы совершаете в мирное время настоящий подвиг", - обратился к военным медикам Хромушин.

В Минобороны РФ напомнили, то с начала пандемии в подмосковной Кубинке военные трижды разворачивали временный медцентр для больных коронавирусом. За это время в условиях армейского стационара прошли лечение более 10 тысяч гражданских пациентов.

Свою благородную миссию армейские медики из Западного, Южного и Восточного военных округов завершили и в Тульской области. За шесть месяцев пребывания в регионе вместе с гражданскими коллегами они приняли свыше 4,2 тысячи больных.

"На протяжении полугода военные медики по решению министра обороны трудились бок о бок с нашим гражданским персоналом, оказывали посильную помощь. Вы внесли очень значимый вклад в жизнь и деятельность системы здравоохранения Тульской области. Вы помогли не обрушить плановую медицинскую помощь, разгрузили наши кадры и плечом к плечу спасали человеческие жизни, сотни и сотни, тысячи человеческих жизней, - обратился к армейским специалистам губернатор региона Алексей Дюмин. - Я хочу выразить слова благодарности за ваш труд, вашу службу. Сказать большое спасибо от всех жителей Тульской области, и от себя лично. Пожелать вам здоровья и успехов". Военных медиков наградили благодарственными письмами, памятными и новогодними подарками.

Сейчас врачи-специалисты, ординаторы, начальники отделений, фельдшера и медицинские сестры собираются в дорогу домой. Их командировка в Тульскую область растянулась с конца июня до конца декабря. Специалисты оказывали помощь в лечении больных коронавирусом в четырех инфекционных госпиталях региона - Щекинской районной больнице, Алексинской районной больнице №1 имени профессора В.Ф. Снегирева, Киреевской центральной районной больнице и Тульском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.