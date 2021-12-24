Военврачи оказали помощь коллегам в Московской и Тульской областях

Новости

Минск: Груз с гуманитарной помощью взял курс на Вьетнам 19:07
На новогоднем балу во Дворце Независимости блистала молодежь Беларуси 18:40
Заместителем главы МВД РФ назначен Александр Кравченко 18:36
Первые партии вакцины "Спутник М" выпущены в оборот 18:29
Болельщики признали Сафонова лучшим игроком сборной России 18:12
В Москве начнутся скачки атмосферного давления 18:01
Голикова сообщила об улучшении ситуации с COVID-19 в каждом пятом регионе 17:56
Глава "Автодора" рассказал, как будут работать дорожники 1 и 2 января 17:46
Глава ФАС предсказал снижение цен на дизельное топливо 17:37
Москва встала в 9-балльных пробках 17:33
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60% 17:24
Стало известно, на сколько подорожают Lada с 1 января 2022 года 17:23
ФАС призвала не менять механизм демпфера для рынка топлива в 2022 году 16:56
Некоторые медработники получат дополнительные дни оплачиваемого отпуска 16:50
Почти 170 морских пехотинцев США были уволены за отказ от вакцинации 16:45
В Ярославле открылся корпоративный университет для малого и среднего бизнеса 16:35
Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию 16:31
В Москве усилили патрулирование парков и лесов 16:30
Клименко: Оборотный штраф для Google является точкой невозврата 16:24
Мишустин: Сделаем все, чтобы людям комфортно жилось 16:21
Путин поручил поощрять регионы за знаковые научные проекты 16:18
Подавший сигнал тревоги самолет из Краснодара приземлился в Пулково 16:18
Путин поручил выплачивать ученым в Арктике надбавки с первого месяца 16:12
В брянской школе отравились 30 детей 16:07
Володин обсудил с руководителями фракций планы работы на 2022 год 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 17:57
Рубрика: Власть

Военврачи оказали помощь коллегам в Московской и Тульской областях

Текст: Юрий Гаврилов
С подмосковного аэродрома Чкаловский Минобороны РФ транспортными бортами ВКС отправляют в Санкт-Петербург специалистов Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Более чем полутысячный отряд армейских медиков возвращается домой после оказания помощи гражданскому населению Московской области во временном медицинском центре, развернутом на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке.

Работу врачебно-сестринских бригад, врачей-инфекционистов, среднего и младшего медперсонала Вооруженных сил высоко оценили в региональном правительстве. Накануне их отлета в Питер со словами благодарности к военным медикам обратился вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Им также вручили грамоты и ценные подарки. "

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Военврачи впервые трансплантировали печень ребенку

"Хотим поздравить военных врачей, поблагодарить и отметить лучших в преддверье Нового года. Мы хотим поблагодарить вас в первую очередь от лица губернатора Московской области за спасенные жизни. Та квалификация, которой обладают военные медики, позволяет иметь самый низкий процент смертности. Благодарим за вашу самоотверженную работу. Вы совершаете в мирное время настоящий подвиг", - обратился к военным медикам Хромушин.

В Минобороны РФ напомнили, то с начала пандемии в подмосковной Кубинке военные трижды разворачивали временный медцентр для больных коронавирусом. За это время в условиях армейского стационара прошли лечение более 10 тысяч гражданских пациентов.

Свою благородную миссию армейские медики из Западного, Южного и Восточного военных округов завершили и в Тульской области. За шесть месяцев пребывания в регионе вместе с гражданскими коллегами они приняли свыше 4,2 тысячи больных.

"На протяжении полугода военные медики по решению министра обороны трудились бок о бок с нашим гражданским персоналом, оказывали посильную помощь. Вы внесли очень значимый вклад в жизнь и деятельность системы здравоохранения Тульской области. Вы помогли не обрушить плановую медицинскую помощь, разгрузили наши кадры и плечом к плечу спасали человеческие жизни, сотни и сотни, тысячи человеческих жизней, - обратился к армейским специалистам губернатор региона Алексей Дюмин. - Я хочу выразить слова благодарности за ваш труд, вашу службу. Сказать большое спасибо от всех жителей Тульской области, и от себя лично. Пожелать вам здоровья и успехов". Военных медиков наградили благодарственными письмами, памятными и новогодними подарками.

Военврачи круглосуточно дежурят в больницах Хакасии

Сейчас врачи-специалисты, ординаторы, начальники отделений, фельдшера и медицинские сестры собираются в дорогу домой. Их командировка в Тульскую область растянулась с конца июня до конца декабря. Специалисты оказывали помощь в лечении больных коронавирусом в четырех инфекционных госпиталях региона - Щекинской районной больнице, Алексинской районной больнице №1 имени профессора В.Ф. Снегирева, Киреевской центральной районной больнице и Тульском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Московская область ЦФО Тульская область Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин объявил начало научного десятилетия
Мишустин: Сделаем все, чтобы людям комфортно жилось
Сенаторы одобрили отмену обязательного техосмотра
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги