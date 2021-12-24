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24.12.2021 09:35
Рубрика: Власть

Заммэра рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве

Текст: Александр Мелешенко

В Москве в последние недели наблюдается стабильное снижение заболеваемости коронавирусом, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения в городе

"На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель", - сказала Ракова РИА Новости.

Снижение заболеваемости на 15% зафиксировано и в первые четыре дня текущей недели, добавила вице-мэр.

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