Кабмин выделит около 5,5 млрд рублей на поддержку дальневосточных регионов

Шести регионам Дальнего Востока - Якутии, Чукотке, Забайкальскому, Камчатскому, Приморскому и Хабаровскому краям - правительство направит в общей сложности еще около 5,5 миллиардов рублей для повышения качества жизни людей и совершенствования инфраструктуры, благодаря которой проще будет создавать рабочие места.

"Подготовлено распоряжение, которое поможет строить там новые и реконструировать действующие объекты инфраструктуры территорий опережающего развития. Это новые здания в промышленных парках и автодороги, присоединение к сетям электро- и газоснабжения, подводка необходимых инженерных коммуникаций, многие другие объекты", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В правительстве, по его словам, рассчитывают, что эти меры станут серьезным стимулом для ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока.