На ударившего ученика хабаровского учителя завели уголовное дело

Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ) завели в отношении учителя физики из хабаровской школы №68, ударившего подростка.

"Находясь в учебном классе, применил насилие и недопустимые способы воспитания к нарушившему дисциплину ученику", - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Как стало известно ранее, конфликт между преподавателем и 14-летним школьников произошел во время занятия. Недовольный поведением мальчика педагог ударил его о стену, а после вытолкал из класса. Случившееся засняли на видео, ролик попал в интернет.

Следователи выясняют подробности случившегося. Допрашиваются свидетели.

Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.