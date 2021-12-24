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24.12.2021 05:49
Рубрика: Экономика

Началось строительство новой ветки Байкало-Амурской магистрали

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба ВВО Фото: Пресс-служба ВВО
Фото: Пресс-служба ВВО

В поселке Огорон Амурской области началось строительство новой железнодорожной ветки Байкало - Амурской магистрали (БАМ) в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО).

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Старт стройке дал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Чайко. Он вместе с начальником управления железнодорожных войск ВВО генерал-майором Андреем Козловым затянул болты "Золотого звена".

После осмотрел блочно-модульные городки, где проживают военные железнодорожники, проверив условия.

"В реконструкции БАМа принимает участие более 800 военнослужащих и 400 единиц строительной и специальной техники железнодорожных соединений Восточного военного округа", - сообщает пресс-служба ВВО,

Сейчас работы идут в лютые морозы: днем столбик термометра опускается до минус 38 градусов, ночью до минус 45.

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