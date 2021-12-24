Началось строительство новой ветки Байкало-Амурской магистрали

В поселке Огорон Амурской области началось строительство новой железнодорожной ветки Байкало - Амурской магистрали (БАМ) в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО).

Старт стройке дал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Чайко. Он вместе с начальником управления железнодорожных войск ВВО генерал-майором Андреем Козловым затянул болты "Золотого звена".

После осмотрел блочно-модульные городки, где проживают военные железнодорожники, проверив условия.

"В реконструкции БАМа принимает участие более 800 военнослужащих и 400 единиц строительной и специальной техники железнодорожных соединений Восточного военного округа", - сообщает пресс-служба ВВО,

Сейчас работы идут в лютые морозы: днем столбик термометра опускается до минус 38 градусов, ночью до минус 45.