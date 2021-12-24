Подростки до смерти забили 60-летнего мужчину в Хабаровском крае

Маленький рабочий поселок Октябрьский Ванинского района Хабаровского края потрясла страшная новость. Две школьницы 16 и 14 лет насмерть забили 60-летнего мужчину. Девушки вломились к нему в квартиру и издевались над жертвой в течение трех часов.

В маленьком поселке численностью чуть больше пяти тысяч человек все новости разносятся с молниеносной скоростью. Но эту историю обсуждают неохотно. В местной администрации сказали лишь, что в курсе ситуации, но о девочках и их семьях ничего не знают. Пообщаться с педагогами школы тоже не удалось.

В то же время в соцсетях и на информационных лентах идут противоречивые дискуссии. Среди слухов и информация о том, что девочки украли у своей жертвы 10 тысяч рублей. Однако старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета региона Дарья Немцева этот факт опровергла, отметив, что, если бы это было правдой, расследовалось бы и уголовное дело о краже. Сейчас же возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

По факту случившегося начала проверку и краевая прокуратура.

- Будет дана оценка действиям либо бездействию органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - подчеркнула представитель пресс-службы ведомства Анна Исаева.

Ситуацию взяла на личный контроль уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. Она побывала на месте событий, встретилась с родителями девочек. Рассказала, что семьи обычные. Жили в общежитии, в так называемых малосемейках.

Словом, предпосылок к трагедии в поведении девочек никто не видел. Тем страшнее видится история...

Комментарий

Может, всему виной соцсети?

Максим Чекмарев, врач-психиатр, психотерапевт (Благовещенск):

- Сами по себе соцсети причиной жестокости не являются. Причиной является то, каким образом устроен современный мир. Сейчас агрессия - это легализованное чувство. Есть тенденция делить мир. Доминирует стиль мышления "свои и чужие". Школа часто построена на конкуренции между учениками. А когда есть острое желание конкурировать, оно может стать причиной агрессивности. Стремление к признанию - естественная потребность людей, но средства для ее удовлетворения могут быть разные.

Проблема жестокости в современном мире, не только подростковой, связана с нравственной поврежденностью. Мы часто слышим о том, как нам надо себя вести, что нужно и не нужно делать, но нравственность - это несколько иная категория. Она основана на эмпатии, когда мы учимся предполагать, как наши действия влияют на другого. Если во мне развита эмпатия, я не смогу причинить другому боль, потому что переживаю ее практически как свою. А этого очень мало. Школа стремится давать образование, родители нацелены на успешность детей, и такой компонент, как чуткость, уходит. А ребенку сложно этому научиться, если он этого нигде не видел.