В Хабаровском крае могут ослабить ограничения по COVID-19 в праздники

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев не исключает смягчение антиковидных ограничений в регионе.

"Очень много обращений граждан, особенно по ограничениям, связанным с дополнительным образованием. Думаю, что в эту сторону возможны послабления", - приводит ТАСС слова Михаила Дегтярева.

По словам губернатора, решение примет региональный штаб, заседание которого пройдет в начале следующей недели.

Региональные власти сообщили, что в Хабаровском крае отмечено небольшое шестипроцентное снижение заболеваемости COVID-19. Впервые за последний месяц количество пациентов, находящихся на ИВЛ в ковидных госпиталях края, сократилась почти на 20 процентов и составило 80 человек.