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24.12.2021 05:10
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае могут ослабить ограничения по COVID-19 в праздники

Текст: Александр Филимоненко

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев не исключает смягчение антиковидных ограничений в регионе.

На Чукотке частично ослабили введенные из-за COVID-19 ограничения

"Очень много обращений граждан, особенно по ограничениям, связанным с дополнительным образованием. Думаю, что в эту сторону возможны послабления", - приводит ТАСС слова Михаила Дегтярева.

По словам губернатора, решение примет региональный штаб, заседание которого пройдет в начале следующей недели.

Региональные власти сообщили, что в Хабаровском крае отмечено небольшое шестипроцентное снижение заболеваемости COVID-19. Впервые за последний месяц количество пациентов, находящихся на ИВЛ в ковидных госпиталях края, сократилась почти на 20 процентов и составило 80 человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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