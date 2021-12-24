В Хабаровском крае опровергли необходимость QR-кодов при операциях

В Хабаровском крае для проведения плановых операций не требуется QR-код вакцинированного от коронавируса. Об этом сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

"Никаких кодов для плановой госпитализации не требуется, главному врачу указано на необходимость приведения своих приказов в соответствие с нормативными документами правительства и минздрава Хабаровского края", - написал Никонов.

Напомним, ранее стало известно, что в краевой клинической больнице № 1 плановые операции проводят только при наличии у пациентов сертификата вакцинированного. Там ссылались на протокол оперштаба от 20 ноября. В нем есть требование о предъявлении QR-кода или справки о вакцинации/медотводе при посещении мест площадью свыше тысячи "квадратов".

Однако в минздраве пояснили, что речь в данном пункте идет только о торговых центрах, фитнес-клубах и других заведениях, но не касается медицинских учреждений. В больнице некорректно истолковали протокол.