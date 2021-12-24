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24.12.2021 08:33
Рубрика: Происшествия

Хабаровским учителям вернули 25,5 млн рублей "северных" компенсаций

Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)

Больше семи сотен работников образовательных организаций Хабаровского края получили компенсации за проезд к месту отдыха и обратно благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры РФ.

Жителям Крайнего Севера продлили срок получения компенсации за проезд

Все началось с того, что один из педагогов Комсомольска-на-Амуре пожаловался, что ему не возместили стоимость билетов. После этого прокуратура региона по поручению заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина организовала проверку.

Как выяснилось, компенсации, положенные для людей, работающих в образовательных учреждениях на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, не получили 724 жителя Комсомольска и еще 58 человек из Солнечного района. В бюджете не нашлось средств для этих выплат.

"В целях восстановления нарушенных прав педагогов прокуратурой заместителю председателя правительства края по социальным вопросам внесено представление", - сообщили в пресс-службе управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.

После этого 782 работника образовательных учреждений получили положенные им средства. Общая сумма задолженности составила 25,5 миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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