Хабаровским учителям вернули 25,5 млн рублей "северных" компенсаций

Больше семи сотен работников образовательных организаций Хабаровского края получили компенсации за проезд к месту отдыха и обратно благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры РФ.

Все началось с того, что один из педагогов Комсомольска-на-Амуре пожаловался, что ему не возместили стоимость билетов. После этого прокуратура региона по поручению заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина организовала проверку.

Как выяснилось, компенсации, положенные для людей, работающих в образовательных учреждениях на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, не получили 724 жителя Комсомольска и еще 58 человек из Солнечного района. В бюджете не нашлось средств для этих выплат.

"В целях восстановления нарушенных прав педагогов прокуратурой заместителю председателя правительства края по социальным вопросам внесено представление", - сообщили в пресс-службе управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.

После этого 782 работника образовательных учреждений получили положенные им средства. Общая сумма задолженности составила 25,5 миллиона рублей.