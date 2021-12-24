В Якутии разрешили посещать торговые центры без QR-кодов

В Якутии отменено требование о предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса или переболевшего для допуска в торгово-развлекательные центры. Указ об этом подписал глава республики Айсен Николаев, сообщается на официальном портале правительства региона.

Решение объясняется улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и повышением количества вакцинированного взрослого населения.

Согласно указу, теперь можно также проводить спортивные мероприятия при половине заполняемости зрительных залов. Ранее соревнования проходили без участия зрителей.

Продлевается и время работы предприятий общественного питания - до часа ночи.