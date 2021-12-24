Журналистка попросила Путина помочь со строительством больницы в Улан-Удэ

Помочь с решением проблемы инфекционной больницы Улан-Удэ попросила президента России Владимира Путина корреспондент бурятского телеканала "Тивиком" Ася Касьянова.

Девушка рассказала о том, что здание больницы находится в плачевном состоянии. В пандемию ситуация обострилась, ведь медучреждение рассчитано на небольшое количество мест. "Нам нужно новое здание, но в республиканском бюджете денег на него нет", - заявила журналистка.

Здание, в котором сейчас располагается больница, было построено еще в 40-х годах прошлого века. В 80-х годах в нем провели реконструкцию, создали новые отделения. И это был последний раз, когда здесь проводили капитальный ремонт! "Это здание поддерживается только благодаря текущим ремонтам, которые мы делаем ежегодно, - отмечает главный врач больницы Татьяна Сымбелова. - Но несмотря на это, здесь все равно зимой бывает прохладно".

В 2013 году больница получила статус государственного бюджетного учреждения здравоохранения, а в 2014-м - статус республиканского уровня. Сейчас медучреждение включает в себя 21 структурное подразделение и ежегодно принимает от восьми до десяти тысяч пациентов со всей республики с различными диагнозами. "Здесь просто физически не хватает помещений для размещения такого количества людей, - признается Татьяна Сымбелова. - Приходится работать в таких условиях, по-разному маршрутизацию проводить".

Стоит отметить, что разговоры о строительстве новой больницы ведутся уже давно. Руководство медучреждения поднимает его практически ежегодно. В ноябре 2020 года глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что планы по возведению здания есть, но оно начнется не раньше, чем через полтора года. Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщал также, что уже найден инвестор проекта и даже определено место возможного строительства. Правда, площадку на тот момент еще не утвердили.

Известна и ориентировочная стоимость проекта. Как сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, строительство обойдется приблизительно в три миллиарда рублей. "Очень рады, что наш журналист задала такой вопрос и получила поддержку. Большое спасибо президенту за то, что он обещал поспособствовать в решении проблемы и у нас будет новая больница, - говорит Евгения Лудупова. - Сейчас у нас здание старое, без боксов. COVID-19 показал острую необходимость современной инфекционной больницы. У нас есть необходимая земля для строительства, есть инфраструктура, есть теплосети. Поэтому при выделении финансирования строительство сразу будет начато".