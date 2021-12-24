В Башкирии юристы решили подключиться к борьбе с киберпреступностью

Число жертв киберпреступников и телефонных мошенников растет в геометрической прогрессии. В прошлом году МВД России зарегистрировало более 500 тысяч таких преступлений. Россиянам поступает до 100 тысяч подозрительных звонков в сутки, и ежедневно кто-то попадает на крючок аферистов: переводит деньги на чужие счета либо сообщает свои пин-коды и пароли, а в итоге остается без средств. О том, как противостоять мошенникам, почему к борьбе с киберпреступностью решили подключиться юристы, рассказала на деловом завтраке "РГ" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина.

Ирина Александровна, как вы считаете, почему киберпреступность в последнее время набрала такие большие обороты?

Ирина Панькина: Стремительный рост киберпреступлений вызван совокупностью причин. Одна из основных - массовый переход в онлайн-пространство: от получения госуслуг до шоппинга. Безусловно, большую роль здесь сыграла и пандемия. Многие люди перешли на "дистант", и теперь даже трудовую деятельность можно вести из любой точки. Это подстегнуло к переходу в информационное пространство и преступников, которые теперь тоже могут "работать", не выходя из дома.

Кроме того, сегодня не на должном уровне находится защита персональных данных. Стоит оставить свой номер телефона в сети, как начинается телефонная атака от псевдослужб безопасности банков и лжеправохранителей, которые сообщают, что счет взломали, нужно срочно перевести деньги. Преступники придумывают все новые и новые схемы. К примеру, гражданам начали приходить уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники из-за технического сбоя и предложения еще раз пройти регистрацию, уплатив "пошлину", в то время как регистрация на госуслугах - бесплатная.

В этом году популярной схемой обмана стала подделка сайтов реальных магазинов и организаций. Мошенники создают идентичный интерфейс, в адресной строке меняют пару символов и, чтобы не упустить покупателя, снижают ценники. Как следствие - покупатели теряют деньги и не получают товар.

Мотивирует киберпреступников и относительная безнаказанность, ведь по статистике большую часть уголовных дел по мошенничеству в сети приостанавливают, так как следствию не удается установить обвиняемого. В 2020 году МВД было зарегистрировано более полумиллиона подобных случаев, однако раскрыто из них - менее 25 процентов. Количество дел, которые доходят до суда с обвинительным заключением, еще печальнее - семь процентов. Причина - в сложности расследования и сбора "цифровой" доказательной базы. Ведь у нас консервативное право, а судебный процесс заточен под прежние нормы законодательства. Нам важно адаптировать его под цифровую реальность. Эта задача сегодня стоит перед законодателями.

Кроме того, еще одной причиной расцвета кибермошенничества, на мой взгляд, является низкая правовая и цифровая грамотность населения.

Летом мы провели социологический опрос среди студентов и преподавателей башкирских вузов. Результаты нас удивили. На вопрос "знаете ли вы, что такое цифровые права?" утвердительно ответили 80 процентов респондентов, однако большинство из них в пункте, где нужно было в развернутом виде объяснить, что это такое, написали: "право на доступ в интернет". Кстати, в числе опрошенных, указавших такое определение, есть и преподаватели.

И чем же в данном случае могут помочь юристы? Планируете заняться просвещением?

Ирина Панькина: В том числе. Люди обращаются в региональное отделение Ассоциации юристов России (АЮР) со многими юридическими вопросами, но в этом году наметилась устойчивая тенденция роста жалоб на факты кибермошенничества и кражи персональных данных. Чаще всего жертвами, к сожалению, становились пенсионеры. Преступники цинично оттачивают на пожилых людях свои навыки, а сами пенсионеры чаще всего искренне недоумевают, что же сделали неправильно, и почему нельзя не читая подписывать договоры или сообщать кому-то свой пин-код и смс от банка. Чтобы они повторно не столкнулись с мошенниками, мы ведем с пожилыми людьми разъяснительную работу.

Уточню: в рамках федерального и регионального законов юристы Ассоциации оказывают бесплатную юридическую помощь различным категориям социально незащищенных граждан. Это инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, дети-сироты, приемные родители, ветераны, неработающие пенсионеры и многие другие. В Башкирии всего пять государственных бюро по предоставлению такой помощи, но благодаря разветвленной сети Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, в которую входит 51 отделение, в этом году профессиональные юристы совершенно бесплатно помогли решить проблемы почти четырем тысячам жителям республики, которым это было особенно нужно. Цель почти достигнута, и в следующем году мы планируем открыть отделения во всех районах Башкирии.

Кроме того, в Уфе уже полгода работает онлайн-центр бесплатной юридической помощи "Просто право", куда жители Башкирии могут подать заявку и получить бесплатную консультацию юриста. В этом же центре Башкортостанское отделение АЮР проводит совместные приемы граждан с различными ведомствами республики. Это своего рода правовой аналог Центра управления республикой.

В ближайших планах нашего отделения - запуск акции "Безопасный интернет". Специалисты будут рассказывать школьникам элементарные правила поведения в интернете, проводить тестирование, чтобы выявить и помочь восполнить пробелы в знаниях.

Хочу подчеркнуть, что мы планируем создать в республике колл-центра для оказания бесплатной юридической помощи.

Этот колл-центр будет предназначен для инвалидов, ветеранов, сирот и многодетных? Как он будет работать?

Ирина Панькина: Колл-центр будет помогать наименее защищенным категориям граждан, которые по закону имеют право на бесплатную помощь юристов, по крайней мере, на начальном этапе. Сейчас мы прорабатываем технологические вопросы, чтобы упростить процесс и запустить проект в пилотном режиме на базе АЮР. На звонки жителей смогут отвечать операторы, они же профессиональные юристы, которые будут фиксировать обращение, а затем, в зависимости от специфики и сложности вопроса, либо передавать в районное отделение, либо решать вопрос на региональном уровне с министерствами и другими ведомствами. Таким образом мы выполняем сразу две задачи: с одной стороны, помогаем конкретному человеку, с другой - получаем представление о направлениях, в которых существуют правовые пробелы.

Если человек уже стал жертвой мошенников, например, при покупке в интернете, что делать?

Ирина Панькина: Сегодня далеко не все пострадавшие заявляют о мошенничестве, так как уверены, что деньги вернуть невозможно. Но это не так. В случае с покупкой необходимо написать жалобу официальному продавцу и обратиться в Роспотребнадзор, а далее, как и при любом случае мошенничества, - обязательно подать заявление в полицию. Важно собрать все имеющиеся данные (имена и никнеймы в социальных сетях, номер электронного счета, юридический адрес организации, выписки со счетов и т.д.) и сделать скриншот переписки. Все эти детали могут помочь в розыске преступника и расследовании уголовного дела. Отмечу, что в ходе судебного процесса вы сможете потребовать возмещения морального ущерба.

Ключевой вопрос

Что вы можете сказать о правовой грамотности чиновников Башкирии?

Ирина Панькина: Начну с того, что государственные и муниципальные служащие, безусловно, обязаны хорошо знать законодательство. Недавно, чтобы "освежить" знания работников министерств и ведомств, мы совместно с руководством проекта "Всероссийский антикоррупционный диктант" провели такой диктант в рамках VII Общероссийского юридического форума. Раньше в этом мероприятии участвовали только студенты юридических вузов.

Результаты у региональных чиновников оказались неплохие, однако все-таки есть над чем поработать. Думаю, в дальнейшем мы будем проводить такие диктанты на постоянной основе как минимум раз в год. На мой взгляд, необходимо создать специальную образовательную платформу, на которой государственные и муниципальные служащие и депутаты могли бы непрерывно получать новые знания и знакомиться с изменениями в законодательстве.

Кстати

Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России работает уже 14 лет. По итогам третьего квартала 2021 года оно заняло первое место в общероссийском рейтинге.

Цифра

10 тысяч киберпреступлений зафиксировано в Башкирии за девять месяцев 2021 года.