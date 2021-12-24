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24.12.2021 16:36
Рубрика: Культура

Нижегородцы увидят балет "Щелкунчик" по эскизам 19 века

Текст: Мария Волкова
Сегодня вечером в Нижегородском театре оперы и балета состоится премьера балета "Щелкунчик". При создании спектакля художники взяли за основу оригинальные эскизы директора императорских театров Ивана Всеволожского, которые использовались в постановке Мариинского театра в 1892 году.
Фото: Нижегородский театр оперы и балета Фото: Нижегородский театр оперы и балета
Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Хореографом-постановщиком премьеры выступил руководитель балетной труппы Морихиро Ивата, дирижер-постановщик - лауреат премии "Золотая маска" Федор Леднев. Костюмы для "Щелкунчика" создала художник-модельер Большого театра Майя Майер. Постановка сочетает в себе классические решения и мультимедийные эффекты, все декорации создавались силами сотрудников театра.

Фото: Большой театр/TheatreHD
Балет Большого театра "Щелкунчик" покажут в кино

- Моей главной задачей как балетмейстера-постановщика было сохранение русских классических традиций, так как для меня школа русского классического балета является эталоном. Но мы понимаем, что время идет вперед, меняются человеческие интересы, технические возможности и эталоны красоты нашей жизни. Поэтому новая постановка будет более зрелищная и, наверное, динамичная. В хореографический язык введены современные черты и приемы, не нарушающие классическую гармонию балета, - представил премьеру Морихиро Ивата.

Премьера балета "Щелкунчик" предваряет череду изменений, которые ждут Нижегородский театр оперы и балета в будущем году. Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович сообщил о том, что в начале 2022 года будет представлен план развития театра на ближайшие несколько лет и представил нового художественного руководителя театра Алексея Трифонова, известного нижегородцам по фестивалю "Стрелка" и будущего главного дирижера театра Дмитрия Синьковского, который выступал, в частности, дирижером на фестивале в честь открытия Чкаловской лестницы.

Как сообщил Алексей Трифонов, летом будущего года нижегородцев ждет открытие второй постоянной площадки театра оперы и балета, в пакгаузах, расположенных на Стрелке. Представления там можно будет посещать в течение всего года, поскольку площадка будет теплой.

- Театр ждет существенное расширение коллектива: оперной и балетной труппы. Нижегородцы увидят различные премьеры. В том числе - оперу "Орфей и Эвридика" летом будущего года. Также мы готовим целый ряд мероприятий, связанных с юбилеем Бориса Александровича Покровского, который был одним из первых художественных руководителей нашего театра, - рассказал Алексей Трифонов.

В свою очередь Дмитрий Синьковский рассказал о том, что в Нижегородском театре оперы и балета будет звучать опера на итальянском языке: планируется постепенно перевести весь репертуар театра. Также в планах есть использование музыкальных инструментов 19 века.

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