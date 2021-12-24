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24.12.2021 10:42
Рубрика: Власть

НОЦ "Инженерия будущего" вошел в число лидеров научно-образовательных центров

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
22 декабря состоялось заседание круглого стола "Стратегия развития и совершенствования системы управления научно-образовательными центрами мирового уровня" в рамках совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию.
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

Участники совещания обсудили вопросы развития научно-технологического потенциала регионов страны, а также повышения эффективности и развития научно-образовательных центров мирового уровня.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Дмитрий Азаров провел заседание совета НОЦ "Инженерия будущего"

Модератором круглого стола стал Дмитрий Азаров, губернатора Самарской области, председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". Он начал свое выступление с цитаты президента из послания Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года: "Для мощного технологического развития нам нужно выстроить современную модель исследований и разработок. Именно для этого мы создаём в регионах научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса".

Дмитрий Азаров отметил вклад существующих НОЦ в объём научно-технологических работ и услуг, который составил более 24 миллиардов рублей. Почти половина этих средств обеспечена двумя НОЦ - "Техноплатформой 2035" и "Инженерией будущего". Научные организации разработали и передали для внедрения в производство 1230 технологий и высокотехнологичных продуктов. Лучшие показатели у "Уральского НОЦ", который передал для внедрения 623 технологии и продуктов, а у НОЦ "Инженерия будущего" - 194. По доле новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции в лидерах НОЦ "Тула ТЕХ" 86%, НОЦ "Российская Арктика" 62% и НОЦ "Инженерия будущего" 57%. Кроме того, в структуре всех НОЦ создано 4874 новых высокотехнологичных рабочих места. Почти половина из них создана в двух: 1667 мест в НОЦ "Российская Арктика" и 832 места в НОЦ "Инженерия будущего".

Также, важным критерием является наличие в субъектах инструментов развития (ТОР, ОЭЗ, промышленных и индустриальных парков, промышленных и территориальных инновационных кластеров, инновационных научно-технологических центров). В НОЦ "Инженерия будущего" сосредоточено 37 таких инфраструктурных площадок: в Белгородском НОЦ - 27 площадок, в Уральском НОЦ - 22.

- Ключевым моментом является то, что на основании постановления правительства, срок поддержки НОЦев определён до 2024 года, - отметил Дмитрий Азаров. - На наш взгляд, за такой срок НОЦ мирового уровня построить невозможно. И на что важно обратить внимание - это продление программы НОЦа до 2030 года. Причин большое количество, ведь данная тема отлично соприкасается с горизонтом стратегического развития и с горизонтом реализации нацпроектов. Необходимо учитывать, что жизненный цикл научно-технологического проектов составляет семь - десять лет. Полноценно НОЦ не сможет показать свою эффективность за три - четыре года. Важно отметить, что идею продления жизненного цикла НОЦев, а также отчетность через семь лет по научно-технологическим проектам активно поддержал Урличич Юрий Матэвич, первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам "Роскосмоса".

Кстати

24 декабря пройдет заседание Госсовета и Совета по науке, на котором планируется подвести итоги и представить предложения по новой долгосрочной программе. Планируется, что с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий. Также со своим докладом выступит председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Подробнее можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

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