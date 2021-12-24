НОЦ "Инженерия будущего" вошел в число лидеров научно-образовательных центров

22 декабря состоялось заседание круглого стола "Стратегия развития и совершенствования системы управления научно-образовательными центрами мирового уровня" в рамках совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Участники совещания обсудили вопросы развития научно-технологического потенциала регионов страны, а также повышения эффективности и развития научно-образовательных центров мирового уровня.

Модератором круглого стола стал Дмитрий Азаров, губернатора Самарской области, председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего". Он начал свое выступление с цитаты президента из послания Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года: "Для мощного технологического развития нам нужно выстроить современную модель исследований и разработок. Именно для этого мы создаём в регионах научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса".

Дмитрий Азаров отметил вклад существующих НОЦ в объём научно-технологических работ и услуг, который составил более 24 миллиардов рублей. Почти половина этих средств обеспечена двумя НОЦ - "Техноплатформой 2035" и "Инженерией будущего". Научные организации разработали и передали для внедрения в производство 1230 технологий и высокотехнологичных продуктов. Лучшие показатели у "Уральского НОЦ", который передал для внедрения 623 технологии и продуктов, а у НОЦ "Инженерия будущего" - 194. По доле новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции в лидерах НОЦ "Тула ТЕХ" 86%, НОЦ "Российская Арктика" 62% и НОЦ "Инженерия будущего" 57%. Кроме того, в структуре всех НОЦ создано 4874 новых высокотехнологичных рабочих места. Почти половина из них создана в двух: 1667 мест в НОЦ "Российская Арктика" и 832 места в НОЦ "Инженерия будущего".

Также, важным критерием является наличие в субъектах инструментов развития (ТОР, ОЭЗ, промышленных и индустриальных парков, промышленных и территориальных инновационных кластеров, инновационных научно-технологических центров). В НОЦ "Инженерия будущего" сосредоточено 37 таких инфраструктурных площадок: в Белгородском НОЦ - 27 площадок, в Уральском НОЦ - 22.

- Ключевым моментом является то, что на основании постановления правительства, срок поддержки НОЦев определён до 2024 года, - отметил Дмитрий Азаров. - На наш взгляд, за такой срок НОЦ мирового уровня построить невозможно. И на что важно обратить внимание - это продление программы НОЦа до 2030 года. Причин большое количество, ведь данная тема отлично соприкасается с горизонтом стратегического развития и с горизонтом реализации нацпроектов. Необходимо учитывать, что жизненный цикл научно-технологического проектов составляет семь - десять лет. Полноценно НОЦ не сможет показать свою эффективность за три - четыре года. Важно отметить, что идею продления жизненного цикла НОЦев, а также отчетность через семь лет по научно-технологическим проектам активно поддержал Урличич Юрий Матэвич, первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам "Роскосмоса".

Кстати

24 декабря пройдет заседание Госсовета и Совета по науке, на котором планируется подвести итоги и представить предложения по новой долгосрочной программе. Планируется, что с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий. Также со своим докладом выступит председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Подробнее можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".