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24.12.2021 14:20
Рубрика: Власть

Переработка вторсырья в Самаре: прошел мастер-класс от ЭкоСтройРесурс

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Регоператор ЭкоСтройРесурс на постоянной основе реализует проекты по популяризации раздельного сбора отходов. В Самаре вне средств тарифа ТКО установлены 545 сеток для ПЭТ-бутылок, открыт стационарный пункт сбора вторсырья, еженедельно ЭкоМобиль регоператора принимает по отдельности девять видов фракций от населения. В школах, вузах и ссузах проводятся экозанятия и мастер-классы по сортировке. А на днях в ЭкоПункте прошла экскурсия для самых юных горожан - воспитанников детсада № 378.
Экологи регоператора проводят экскурсии для малышей в ЭкоПункте в Самаре. Фото: ЭкоСтройРесурс Экологи регоператора проводят экскурсии для малышей в ЭкоПункте в Самаре. Фото: ЭкоСтройРесурс
Экологи регоператора проводят экскурсии для малышей в ЭкоПункте в Самаре. Фото: ЭкоСтройРесурс

Началось все с выездного урока: в детсад приехал ЭкоМобиль с командой экологов. Специалисты ЭкоСтроРесурса провели авторский урок, после которого дети отправились знакомиться со специализированным автомобилем. Многие ребята заранее собрали свой первый в жизни набор из вторсырья: картон, бумагу и пластик. Некоторые даже передали в ЭкоМобиль вещи, из которых сами уже выросли. Ведь все это можно и нужно утилизировать, пустив на переработку.

Фото: ЭкоСтройРесурс
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По словам заведующей детсадом №378 Самары Елены Ненашевой, в дошкольном образовательном учреждении рады сотрудничеству с ЭкоСтройРесурсом по направлению "экологическое воспитание".

- Для детей - это уникальный опыт и получение знаний в сфере экологии. После лекции ребята делились впечатлениями друг с другом и с родителями. Взрослые заинтересовались и с удовольствием приобщились к экопривычкам вместе с детьми, решив отправиться на экскурсию в пункт приема вторсырья, - пояснила она.

В ЭкоПункт семьи приехали не с пустыми руками. Они привезли с собой рассортированные отходы, которые копили целую неделю после встречи с экологами. Сотрудники пункта показали контейнеры для раздельного сбора ТКО, рассказали о том, какое вторсырье они принимают, и что в итоге получается после его утилизации. Например, из переработанного пластика делают одежду, мебель, игрушки и даже рамы для велосипедов. Дошкольники внимательно слушали, а потом сами разложили все принесенное с собой вторсырье по нужным контейнерам. За усвоенный урок ребятам вручили в подарок раскраски на экологическую тематику.

- Теперь мы собираем разные отходы вместе с мамой, чтобы потом из них можно было сделать что-то новое и сохранить природу, - поделилась впечатлениями от экскурсии шестилетняя Вероника Авросина.

Фото: ЭкоСтройРесурс
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А мама одной из воспитанниц Татьяна Вдовина призналась, что мастер-класс в ЭкоПункте стал для нее настоящим открытием.

- Теперь я знаю, куда можно сдать вторсырье. Особенно меня беспокоит пластик, в который упаковывают практически все продукты. Считаю, что его обязательно нужно перерабатывать, - подытожила она.

Справка "РГ"

Первый стационарный пункт приема вторсырья в Самаре открылся в этом году на улице Партизанской 17 Б. За три месяца его работы самарцы сдали больше четырехсот килограммов вторсырья. Регоператор направил его на переработку, а значит, отходы не попали на полигоны для захоронения. ЭкоПункт принимает разные виды фракций: металл, бумага, картон, стекло, пластик, ветошь, книги, батарейки и так далее. Подробная информация о графике работы размещена на сайте ЭкоСтройРесурс.

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