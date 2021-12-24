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24.12.2021 06:15
Рубрика: Власть

Путин ответил на вопрос об участках земли для многодетных семей

Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Неделя № 293(8644)
Из Казани Владимира Путина спросили о развитии территорий, отведенных многодетным семьям под строительство жилья.

Напомним, федеральная программа по выделению земельных участков действует уже 10 лет. В Татарстане их сейчас получили 41 724 многодетные семьи. Более 24 тысяч семей стоят в очереди. К слову, корреспондент "РГ" тоже, как многодетный, является участником этой программы. Мы ждали землю около 8 лет. И в 2020 году стали счастливыми обладателями 7 соток в 40 километрах от Казани. Землю выделили в чистом поле - трава в человеческий рост и пара столбов ЛЭП. Больше никаких коммуникаций. Мы, как и другие семьи, вбили колышки. На этом "освоение целины" закончилось.

Фото: Роман Пименов/ ТАСС
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Пример этот типичен для большинства многодетных участников программы в Татарстане. Территории не обеспечиваются инфраструктурой. Местные власти разводят руками: нет средств. Попробуй-ка проведи, к примеру, канализацию на десятки километров от Казани в сельскую местность.

- У нас застроено около полутора процентов территорий, выделенных под участки, - говорит председатель общественной организации "Многодетные семьи Республики Татарстан" Артем Кузнецов. - Еще примерно столько же заложили фундамент или грядки посадили. Воды нет, газа нет. Электрифицировано 50-60 процентов земель. Но здесь возникает другая проблема. Люди, не подумав, пишут заявления на подключение к электросетям, а сами не строят там дома. А через год им счета прилетают по 50-70 тысяч рублей. Но программа "буксует" не только из-за отсутствия инфраструктуры. Давайте по-честному, у большинства многодетных семей нет денег, чтобы строить дома. Сейчас нормальное ИЖС стоит не менее 5 миллионов рублей.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Недвижимость Земля Президент Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Выделение земли многодетным семьям

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