Ректор УГАТУ рассказал, что дало вузу участие в программе "Приоритет-2030"

Сергей Владимирович, какие вызовы ставит программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" перед вузами России?

Сергей Новиков: На мой взгляд, реализация в 2021 году масштабной программы "Приоритет-2030" - это показатель уровня ожиданий и доверия государства к системе высшего образования в целом. Программа рассчитана на долгосрочный период, обеспечена финансированием и, что важно, дает возможность университетам развернуть глобальные исследования и спланировать достижение амбициозных результатов.

УГАТУ принял участие в конкурсе "Приоритет-2030" совместно с Башкирским государственным университетом. В рамках совместно разработанной программы развития мы планируем реализовать ряд проектов по основным направлениям научной и образовательной деятельности университета.

Нужно сказать, что УГАТУ подошел к участию в этом масштабном конкурсе, всесторонне оценив возможности и имеющийся потенциал. В течение учебного года, предшествующего объявлению конкурса, у нас в университете прошли три стратегических сессии "Трансформация университета-2030", в ходе которых самые активные и неравнодушные сотрудники проанализировали все болевые места в деятельности университета, соотнесли их с имеющимися потенциальными возможностями и предложили свои варианты дальнейшего развития. Их вывод однозначен: если мы хотим быть успешными, конкурентоспособными, бороться за абитуриентов со столичными вузами, нужна трансформация всего университета.

Поэтому участие в конкурсе "Приоритет-2030" и подготовка совместно с БашГУ конкурсной заявки стали для нас важным шагом на пути реализации амбициозных целей.

Как же будет происходить трансформация УГАТУ?

Сергей Новиков: Программа развития, одобренная Советом по поддержке программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н., включает несколько стратегических проектов, которые призваны обеспечить трансформацию вуза. К примеру, сегодня наши ученые разрабатывают научные проекты "Дизайн функциональных материалов", "Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий", "Здоровое долголетие".

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ

Проект "Дизайн функциональных материалов" основан на достижениях уфимской научной школы материаловедения, которая объединяет исследования ученых УГАТУ, БашГУ, Уфимского федерального исследовательского центра РАН (УФИЦ РАН) и Института проблем сверхпластичности металлов РАН.

Наши разработки традиционно востребованы крупными предприятиями машиностроительного, авиадвигателестроительного, оборонного комплексов страны. Основной индустриальный партнер УГАТУ - это ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение", которое работает со сложными металлами и сплавами, также технологиями модификации поверхности ответственных деталей. Сейчас наше взаимодействие расширяется - открыто совместное СКБ с АО "Силовые машины".

Такой "сплав" науки и производства, действительно, работает - мы растим научные кадры, появляются материаловедческие школы в области металлов и сплавов, а также комплексных покрытий. Главный наш заказчик - авиационная промышленность. Разработанные учеными УГАТУ покрытия лопаток авиационного двигателя повышают их износостойкость. Когда самолет летит в запыленной атмосфере, частицы пыли быстро изнашивают лопатки, а специальные покрытия как раз увеличивают их ресурс. Это повышает безопасность полетов в разных климатических условиях.

Очень активная группа ученых УГАТУ работает над твердыми вакуумно-плазменными покрытиями, наноструктурными многослойными покрытиями, предназначенными для применения не только на лопатках газотурбинного двигателя, но и для инструмента. Объясню: сегодня сверла, резцы и другие инструменты - расходные материалы для станков с ЧПУ, где требуется очень высокая точность работ (допускается не более десяти микрометров погрешности). Если резец изнашивается, то, естественно, погрешность растет. Чтобы не допустить этого, на резец наносится очень твердое и износостойкое покрытие. Наши специалисты наносят покрытия на инструменты под заказ для УМПО, других заводов Республики Башкортостан, то есть можно сказать, что в УГАТУ функционирует инжиниринговый центр по покрытию инструментов. Это направление деятельности ученых университета поддержано не только научными грантами Российского научного фонда, но и нашими партнерами - заводами из реального сектора экономики.

Вторая составляющая проекта связана исследованиями по органическим материалам, где более сильны компетенции БашГУ и УФИЦ РАН. Ведь, как известно, из продуктов нефтехимии сейчас производится большое количество органических материалов, от простого полиэтилена до сложных электронных сенсоров. В целом, направления проекта "Дизайн функциональных материалов" имеют много сфер приложений, включая машиностроение, авиастроение, биомедицину и органическую электронику, где традиционно сильны ученые УГАТУ, БашГУ и УФИЦ РАН.

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ

Насколько я знаю, ученые УГАТУ имеют значительные успехи в создании "живых" имплантов?

Сергей Новиков: Действительно, у нас есть продвинутые разработки в этом направлении. К примеру, при реализации проекта "Дизайн функциональных материалов" в УГАТУ создали зубные имплантаты из нанотитана с композиционным покрытием, имеющим неорганическую и органическую составляющие. Такое сочетание материалов позволяет уменьшить размер имплантатов, увеличить скорость сращивания кости, обеспечить контакт с живыми клетками, что снижает травматичность и ускоряет вживляемость имплантата.

Это очень перспективное направление исследований, ведь сегодня с имплантатами ходит каждый пятый человек в мире, это могут быть и зубные имплантаты, и имплантаты суставов: тазобедренные, коленные. Разработки есть, но требуется пройти достаточно долгий и финансово затратный цикл доклинических испытаний. Но если не сделать это сейчас, мы останемся догоняющими, а наши первоначальные наработки станут основой исследований в других странах, мы же потом будет приобретать готовое изделие, или платить за технологии. Так вот, реализация проекта в рамках "Приоритет-2030" дает шанс сделать серьезный рывок вперед и упрочить позиции наших исследователей в этом направлении.

Еще одно реализуемое направление по биосовместимым устройствам - биодеградируемые имплантаты. При их использовании при лечении переломов не потребуется повторная операция по их удалению. А в организме ребенка такой имплантат не будет препятствовать росту костей. В течение года материал растворяется в теле человека, а скорость этого процесса регулируется разработками наших ученых. Поэтому создание биодеградируемых имплантатов - это мировой научно-исследовательский тренд, в котором развиваются два направления: металлы и органические материалы. В первом используются сплавы магния, цинка и железа. Во-втором - органические материалы на основе полилактата и других полимеров, из которых, в том числе, печатают на 3D-принтерах. То есть, биодеградируемый имплантат можно просто напечатать в стерильных условиях на 3D-принтере!

Отмечу, по имплантатам мы сейчас взаимодействуем с московским ФГУП "ЦИТО" и с двумя малыми предприятиями - резидентами "Сколково". По зубным имплантатам с нашим покрытием уже подали заявку на регистрационное удостоверение. Надеюсь, скоро мы его получим. То есть деятельность по переводу результатов науки в продукт ведется. Реализация проекта в рамках программы "Приоритет-2030" дает серьезную имиджевую поддержку, а также финансовое обеспечение. Мы сможем продвинуться в этом направлении, потому что биологические исследования стоят дорого, ведь это поэтапные долгосрочные испытания материалов и устройств.

В целом, реализация проекта "Дизайн функциональных материалов" должна вывести нас в Топ-10 мировых центров, формирующих научную повестку в области функциональных материалов и покрытий для авиа- и машиностроения, биомедицины, органической наноэлектроники, а также способствовать росту доли отечественной продукции на российском рынке имплантируемых устройств с 15 до 30 процентов.

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ

Расскажите, пожалуйста, поподробнее о стратегическом проекте "Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий".

Сергей Новиков: Этот проект практически полностью разрабатывается учеными УГАТУ. Он базируется на концепции гибридного самолета, который имеет электропривод винтов, аккумулятор и силовую установку, работающую в стационарном режиме. Самолеты гражданской авиации должны быть и экологически чистыми, и экономически эффективными. Это противоречащие друг другу требования. Поэтому сегодня актуален тренд ухода от классических реактивных самолетов в гибридные самолеты.

Крейсерский полет реактивного самолета со скоростью 800 км/ч на высоте 12000 метров обеспечивает наибольшую экономичность при перелете. Но в моменты взлета и посадки двигатель воздушного судна работает на максимальных оборотах, потребляет максимальное количество топлива, да и выбросы от отработанного топлива - тоже значительные. Неслучайно на прилегающих к аэропортам территориях есть серьезная проблема с загрязнением и шумами, что выливается в штрафные санкции, фактически, оплачиваемые пассажирами.

Поэтому в гибридном самолете имеется силовая установка, которая стоит, например, в хвосте самолета. Это в принципе уже можно увидеть: самолет Як-40-ЛЛ - летающая лаборатория демонстрировался на ежегодном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в августе 2021 года, где, кстати, УГАТУ получил приз в номинации "Импортозамещение". Так вот, в хвосте Як-40-ЛЛ стоит газотурбинный двигатель, который работает в экономичном стационарном режиме с минимальным выхлопом. У него на валу расположен высокооборотный генератор разработки и производства УГАТУ, который обеспечивает передачу электроэнергии на аккумуляторы и на электродвигатели. То есть переходной процесс, в традиционном самолете потребляющий много топлива и дающий максимальный выхлоп и шум, реализуется в гибридном самолете за счет отбора запасенной энергии из аккумулятора. В итоге снижаются объемы выбросов, шум и цена полета.

Наши расчеты показывают, что коммерческие гибридные самолеты позволят, в перспективе, снизить потребление топлива летательными аппаратами на 12-13 процентов, а также снизить уровень шума на 61 процент.

Дальнейшая перспектива развития этого направления - полностью электрический самолет. Создать такой самолет на 300 пассажиров пока нереально, потому что батарей подходящей емкости и массогабаритов пока просто нет, и мы разрабатываем гибридный самолет. Но полностью электрические самолеты, рассчитанные, допустим, на пять пассажиров, уже можно делать. У него будет большая площадь крыла, не очень большая скорость, а энергия будет набираться при зарядке на земле, и дополнительно, с солнечных панелей на плоскости крыла.

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ

Задачи проекта "Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий" весьма масштабны. Мы планируем разработать коммерческие продукты: гибридные (на 50 мест) и полностью электрические (на два-пять мест) летательные аппараты, технологии производства силовых установок авиакосмической техники, паровых турбин, газоперекачивающих аппаратов для вывода на рынок России и в страны Евразийского пространства.

Подчеркну, что мы бережно сохраняем традиции отечественной инженерной школы, считающейся одной из самых сильных в мире. Одна из наших задач - подготовка инженеров нового поколения для Индустрии 4.0, обладающих современными компетенциями не только в своей области технологий, но и гораздо шире, на междисциплинарном уровне. В рамках проекта "Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий" мы планируем разработать новые образовательные программы для всех уровней обучения, а также дополнительные образовательные программы на основе реализации проектного подхода в области аэрокосмических технологий. В том числе, с формированием цифровых компетенций моделирования узлов, агрегатов и систем авиационной и космической техники. Планируем международную аккредитацию разработанных программ и значительное увеличение доли иностранных студентов.

Впечатляет. При этом ученые УГАТУ участвуют и проектах, реализуемых совместно с другими вузами и институтами?

Сергей Новиков: Да. К примеру, УГАТУ участвует в проекте "Здоровое долголетие", реализуемом на основе многолетних наработок Института биохимии и генетики УФИЦ РАН. Этот институт является держателем уникального банка генетического материала народов Евразии, что позволяет работать с разными генотипами, выявлять генетические предрасположенности. А теперь и разрабатывать таргетированные лекарства, таргетированное лечение на основе индивидуального генетического паспорта. Объясню: есть определенные гены, которые находятся в активном состоянии, и они в большей степени влияют на нашу реакцию на те или иные препараты. Эта особенность используется при таргетированном лечении. Фактически речь идет о новом поколении лекарств, генетических препаратах, которые будут подобраны каждому индивидуально.

Уже сегодня делают генетические паспорта, но применить полученную информацию в массовой медицине пока невозможно, необходим анализ на основе технологии больших данных. В будущем на основе таких данных пациент сможет получить обоснованные рекомендации врача.

Этот проект масштабный. Такая работа не может проводится маленькими коллективами и без привлечения IT-технологий и современного программного обеспечения. И, как правило, все делается в консорциумах с мировыми держателями банков информации.

Фото: Управление медиакоммуникаций УГАТУ

Ваши проекты в рамках программы "Приоритет-2030" довольно амбициозны…

Сергей Новиков: Да, но масштабные задачи, которые нам предстоит решить в ближайшие годы, реализуя программу развития и стратегические проекты, основываются на слаженной работе коллективов ученых разных поколений, на уже имеющихся достойных результатах научно-исследовательской деятельности и желании выйти на новый уровень. Самое главное - у нас есть поддержка республиканских властей, общая нацеленность на результат и достойное финансовое обеспечение реализации проектов.

Сейчас я не буду подробно рассказывать об образовательной составляющей программы развития, хотя в каждом реализуемом проекте стоят задачи обновления содержания образовательных программ, широкого применения современных технологий. Для нас это очевидные составляющие развития любого университета. Наука и образование - две взаимосвязанные составляющие, которые развиваются в системе высшего образования параллельно. Успехи в научных исследованиях порождают и новые направления обучения, способствуют формированию актуальных компетенций у новых поколений специалистов.

Между тем

Накануне публикации интервью стало известно, что по версии Исследовательского центра международных достижений ректор УГАТУ Сергей Новиков признан "Ректором года-2021" за вклад в развитие вуза, который стал лучшим на Международном конкурсе "Университет 2021 года" в номинации "Международное партнерство".