В Башкирии предложили разработать региональную программу для ТОС

В решении проблем, связанных с благоустройством и всем, что определяет понятие "качество жизни", люди по привычке уповают на местную власть. Она, конечно, в ответе за то, чтобы население на вверенной территории жило-не тужило, но ресурсов, прежде всего материальных, у муниципалитетов недостаточно. Между тем привлечь на свою территорию деньги могут сами жители. Для этого им необходимо объединиться и создать ТОС - территориальное общественное самоуправление, чтобы участвовать в конкурсах и выигрывать гранты на реализацию своих планов.

Такая возможность существует не первый год, однако в Башкирии ТОС настолько мало, что каждый успешный - практически легенда. Почему такой эффективный инструмент "лежит без дела"? В поисках ответа на этот вопрос за круглым столом в редакции "Российской газеты" собрались председатель ТОС "Максимовка" (Уфа) Раиса Разуваева, начальник информационно-аналитического отдела ассоциации совета муниципальных образований РБ Наиля Туктамышева и член общественной палаты РБ Рита Некрасова.

ТОС: что это и зачем нужно?

Рита Некрасова: На всю нашу огромную республику сейчас всего семь юридически зарегистрированных ТОС. Это очень мало. По моему мнению, такая ситуация сложилась из-за того, что люди не совсем понимают, что такое территориальное общественное самоуправление, путают председателей сельсоветов с председателями ТОС. Даже некоторые руководители порой говорят, что для управления территорией достаточно местной власти.

Наиля Туктамышева: Вообще-то в республике около 750 ТОС, но большинство созданы без образования юридического лица. Зачастую председателями ТОС становятся старосты деревень. Потому что у нас хорошо развит институт сельских старост. Но все же ТОС - это другое. Для того чтобы они развивались, нужна разъяснительная работа, консультационная, нормативная поддержка, обучение. Старосты, а в основном это предпенсионеры и пенсионеры, не всегда обладают тем багажом знаний, который нужен, чтобы наладить работу. Активных и подкованных председателей, лидеров, которые могут участвовать в конкурсах и выигрывать гранты, к сожалению, единицы. Нередко на местах, особенно в сельской местности, деятельность общественников ограничивается организацией субботников и досуга населения. Но интерес к ТОС есть, причем не только у населения, но и у руководителей муниципалитетов, ведь на гранты можно реализовать нужные и важные проекты в деревне или в городском микрорайоне.

Раиса Разуваева: Я ежедневно получаю звонки: то из Шакши, то из Самохваловки, то из Нефтекамска, то из Нурлино. Вопрос один: как организовать ТОС? Но это только начало. Необходимо наладить взаимодействие с муниципалитетом. Глава нашего района, чем может, поддерживает нас, но ресурсов у него недостаточно. Для того чтобы ресурсы были, нужны программы. В Ульяновске, где я изучала опыт работы ТОС, семь программ, а у нас только "Башкирские дворики" и "Реальные дела". И то по обеим требуется софинансирование от граждан.

Мы живем на гранты. Но не всегда удается их получить. И тут важно не останавливаться, даже тогда, когда у тебя опускаются руки, и нет никакой поддержки.

С чего начать?

Раиса Разуваева: Нужен лидер, инициативные люди, которые объединятся вокруг него. Сегодня в ТОС "Максимовка" 120 активистов, а в 2012 году было всего пять. Мы познакомились на встрече с кандидатом в депутаты, обменялись контактами, затем встретились и начали обсуждать, что же делать с разрушенной инфраструктурой в нашем поселке. В микрорайоне просто невозможно было жить. Я не коренной житель Максимовки, меня туда привез муж. И я каждый день страдала из-за того, что мы уехали из городской квартиры, из хороших условий в грязь, туда, где нет ни телефона, ни интернета, ни магазинов, ни даже аптеки. И вот когда я все хорошо обдумала, мы организовали инициативную группу, выбрали меня председателем, написали уведомление, что в микрорайоне Максимовка создана инициативная группа, которая берет на себя ответственность по контролю за восстановлением инфраструктуры микрорайона. И это уведомление развезли по всем властным структурам под штампик "Принято". Затем начали разработку народной программы, в которой обозначили все наши проблемы. Ее тоже развезли по всем структурам. Затем взялись за создание уличных комитетов. Провели собрание и выбрали 33 комитета на 51 улице. И нас, неравнодушных жителей, стало 120.

По договоренности с предпринимателем заняли пустующее помещение, где каждую пятницу председатели уличных комитетов обсуждали, что на их улице надо сделать. Добиться можно многого, но сначала надо научиться разрабатывать проекты, правильно оформлять конкурсную документацию.

Наш ТОС неоднократно выигрывал гранты на проекты поддержки детей и старшего поколения от президента России и проекты по благоустройству микрорайона от главы администрации Уфы, инициативные жители поселка успешно принимали участие в программе поддержки местных инициатив.

ТОС в законе

Рита Некрасова:

- В республике нет нормативной базы, регулирующей работу ТОС. Участие территориального общественного самоуправления прописано только в программе "Башкирские дворики". У общественной палаты Башкортостана есть право выходить с законодательной инициативой. И если в этом будет необходимость, мы им воспользуемся. Для разработки нормативно-правового документа нам надо изучить проблематику со всех сторон и обсудить ее со всеми заинтересованными сторонами.

Раиса Разуваева:

- Нужны не только гранты, но и региональные нормативные документы, а также программы, в которых могут участвовать ТОС. Например, если говорить о частном секторе, то никакая действующая программа к ним не применима.

Наиля Туктамышева:

Одним из решений расширенного заседания общероссийской ассоциации ТОС, состоявшегося в ноябре, было принятие проекта типового положения о ТОС в муниципальном образовании. Разработано два варианта устава - с образованием юридического лица и без.

Мы стоим в начале пути. Принята "Стратегия развития ТОС в Российской Федерации". Но нам надо разрабатывать республиканскую стратегию, исходя из наших реалий. И тут без поддержки муниципалитетов не обойтись. Сейчас координирующую роль в системе территориального общественного самоуправления взяла на себя наша ассоциация.

В республике около 750 ТОС, но большинство созданы без образования юридического лица

Есть примеры, когда ТОС без создания юридического лица организуют по инициативе глав сельских поселений. Но все чаще к нам обращаются за советом, как его зарегистрировать юридически. Вроде бы хорошая тенденция. Но думаю, что инициатива должна идти снизу, от людей, а не от властей. Если навязать организацию ТОС сверху и даже найти активистов, то очень скоро их энтузиазм иссякнет. Где искать лидеров? В крупных городах, особенно в Уфе, наверное, это не самое легкое дело, а вот в небольших городах и малых населенных пунктах таких неравнодушных, по-хорошему беспокойных людей, на которых можно опереться, знают все. Сотрудничество территориального общественного самоуправления и муниципалитета выгодно всем, ведь ТОС, выигрывая гранты и реализуя собственные проекты по благоустройству, помогает муниципалитету.

Нет связи - есть проблемы

Согласно стратегии развития ТОС в Российской Федерации до 2030 года, система территориального общественного самоуправления организуется на семи уровнях. Первый - дом, улица. Второй - территория ТОС. Третий - часть муниципалитета. Четвертый - муниципалитет. Пятый - субъект Российской Федерации. Шестой - общероссийский. Седьмой - международный.