В Ижевске два человека погибли при пожаре в многоэтажке

В результате пожара в 14-этажном доме в Ижевске погибли два человека. Еще 47 жителей, среди которых семеро детей, были эвакуированы. Сейчас они размещены в гостинице, сообщили в региональном МЧС.

По данным службы спасения, пожар начался в два часа ночи на восьмом этажа. К моменту прибытия экстренных служб открытым пламенем горел балкон. Локализовать возгорание удалось в 5.41. Ориентировочно площадь пожара составила 80 квадратных метров. Погибли пожилой мужчина и его 36-летней внук. Пенсионерку из этой же квартиры успел вытащить сосед.

В тушении пожара участвовали 120 человек и 31 единица техники. В СК по Удмуртии возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили следователи.