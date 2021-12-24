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24.12.2021 08:39
Рубрика: Происшествия

В Ижевске два человека погибли при пожаре в многоэтажке

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
Фото: ГУ МЧС по Республике Удмуртия Фото: ГУ МЧС по Республике Удмуртия
Фото: ГУ МЧС по Республике Удмуртия

В результате пожара в 14-этажном доме в Ижевске погибли два человека. Еще 47 жителей, среди которых семеро детей, были эвакуированы. Сейчас они размещены в гостинице, сообщили в региональном МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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По данным службы спасения, пожар начался в два часа ночи на восьмом этажа. К моменту прибытия экстренных служб открытым пламенем горел балкон. Локализовать возгорание удалось в 5.41. Ориентировочно площадь пожара составила 80 квадратных метров. Погибли пожилой мужчина и его 36-летней внук. Пенсионерку из этой же квартиры успел вытащить сосед.

В тушении пожара участвовали 120 человек и 31 единица техники. В СК по Удмуртии возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили следователи.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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