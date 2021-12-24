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24.12.2021 08:40
Рубрика: Общество

В Самаре трижды обманутые дольщики рискуют остаться на улице

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 293(8644)
В Самаре 12 семей, некоторые из которых - аж трижды обманутые дольщики - рискуют остаться на улице. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову провести проверку по факту халатности чиновников регионального минстроя.
Трижды дольщица Галина Егорова боится начинать ремонт своей "двушки": впереди у семьи - очередной суд. Фото: Роман Грамотенко Трижды дольщица Галина Егорова боится начинать ремонт своей "двушки": впереди у семьи - очередной суд. Фото: Роман Грамотенко
Трижды дольщица Галина Егорова боится начинать ремонт своей "двушки": впереди у семьи - очередной суд. Фото: Роман Грамотенко

Рай с посторонним

Когда в прошлом году санитарка ковидного госпиталя горбольницы N7 Самары Мария Кондратьева перебралась наконец-то в свою двухкомнатную квартиру на улице Революционной, 148 А, ее не смущала даже черновая отделка. Главное, что без общих удобств и соседей-алкашей. Ведь, продав дом в деревне, квартиру в Саратовской области и вложившись в долевку еще в 2017 году, семья все эти годы жила вчетвером у бабушки в одном из самарских общежитий на 15 квадратных метрах.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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- А здесь "двушка" с отдельным туалетом и душем! Это просто рай! - восхищается Мария.

В рай на восьмом этаже ее муж на своем горбу носил строительные материалы и плитку, лифт так и не заработал. Потихоньку начали делать ремонт, влезли в долги, конечно. А уж как радовалась 13-летняя дочка Кондратьевых: у нее будет своя комната, как в рекламе!

Но радость была недолгой. Через год пришла повестка в суд. Выяснилось, что и в этом персональном раю есть "сосед" - молодой человек. И он такой же дольщик, который предыдущему застройщику отдал деньги за эту квартиру. Только почему-то пришел за ключами через год после сдачи дома и сразу подал иск в суд на застройщика и Кондратьевых. Даже не попытался постучать в свою, как он считает, дверь, мол, подождите, плитку не кладите, квартира моя...

Дежавю какое-то. Ведь семье уже пришлось менять квартиру. Первый вариант, который им предложил застройщик, оказался через пару лет с сюрпризом - у квартиры был инвестор-дольщик. Но тогда ситуацию быстро разрулили, строительная компания "Прогресс-Н" нашла другой вариант. Собственником этой квартиры, в которой сейчас и живет семья, был сам застройщик. Чтобы обезопасить себя, Кондратьевы запросили справку из ЕГРН: жилье оказалось "чистым", без обременений и долгов за коммуналку. Ни застройщик, ни областной минстрой, чиновники которого вели официальный реестр обманутых дольщиков, не знали о существовании параллельных дольщиков в спорных квартирах в доме вплоть до 2021 года. Как так? Получается, что людям, показывая шахматку (реестр квартир в доме в виде таблицы с клетками с информацией о статусе жилья: свободно, занято. - Прим.ред.), по сути предлагали сыграть в рулетку?

Маткапитал на ветер

Мытарства семьи Егоровых начались еще раньше - 13 лет назад. Жили в тесной однушке, перед рождением второго ребенка поняли: пора расширяться. Подобрали, как им казалось тогда, достойного застройщика - "Монтэк", заказчиком одного из его домов был департамент строительства. Муж - водитель, жена - инженер, конечно, взяли кредит, который, к слову, до сих пор выплачивают!

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Однако через год фирма обанкротилась. Было и уголовное дело, директор уже успела отсидеть. К 2012 году Егоровых включили в реестр обманутых дольщиков. Лишь с третьего раза к 2015 году область нашла недострою нового подрядчика - "Прогресс-Н". Застройщик пояснил, что в ближайшие три года точно не приступит к объекту на Ставропольской, и предложил рокировку - перебросить семью в дом на улице Революционной, 148 А, который также являлся наследием "Монтэка".

- Правда, здесь площадь квартиры была меньше и нужно было доплатить еще разницу между ценой за квадратный метр - более полумиллиона рублей, но мы согласились... Расплатились в основном маткапиталом, - пояснила Галина.

В 2016 году людям обещали скорое новоселье, но сдачу дома опять затягивали. В 2018 году семья полным составом приезжала на стройку полюбоваться - их этаж уже готов! А в 2019-м из Арбитражного суда пришла повестка: у строящейся квартиры есть инвестор-дольщик. Егоровы согласились на ту же схему, что и семья Кондратьевых, выкупив другую квартиру напрямую у застройщика.

В 2021 году 12 семьям, как под копирку, прислали приглашения в суд. 12 квартир оказались дважды проданными - сначала старым застройщиком, а потом новым. А ведь люди поверили "Прогрессу-Н", который работал по заказу и под приглядом минстроя, отдали последнее, что у них было, кто-то повторно влез в кредиты.

Баланс кредиторов

Пригласили в суд и семью военного врача Михаила Игнатова, который отслужил в армии более 30 лет.

Фото: iStock
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- Когда покупал жилье, я досконально изучал все документы, брал выписки, никаких обременений не было. Мы сделали ремонт. Больше года платили за коммунальные услуги. И вдруг в один из дней приходит уведомление. Конечно, мы сначала подумали, что это шутка. Всерьез не восприняли. А после выяснилось, что в нашем доме таких людей много. До сих пор мы не можем понять, как такое вообще возможно. Получается, нет доверия к официальной документации и выпискам минстроя? - говорит Игнатов.

Сейчас все эти семьи участвуют в судебных процессах. Ходят регулярно, как на работу. Районные и областную инстанции люди проиграли. Суд Железнодорожного района по аналогии печатал вердикты - вернуть квартиры дольщикам, которые заключали договоры на объект с "Монтэком". А живущих в квартирах собственников еще и обвинили... в недобросовестности. Якобы нужно было лучше проверять квартиры и реестр перед покупкой.

- Но мы сделали все по закону, по документам квартиры были "чистыми". В реестре же этих дольщиков вообще не было, как мы должны были о них узнать? Ведь включение в реестр - не обязанность, а право. Получается, что в схожей ситуации могут оказаться сотни семей? - справедливо спрашивают люди.

Отчаявшись, семьи записали видеообращение к Президенту РФ. Уж не знаем, совпадение ли это, но в конце ноября Шестой кассационный суд в Самаре вынес прецедентное определение в отношении одной из таких квартир. Дело вернули в областной суд, порекомендовав обратить внимание не только на документы неучтенных дольщиков, но и на другие факты.

"Разрешить спор... оценив в том числе и баланс интересов конкурирующих между собой кредиторов", - сказано в кассационном определении.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Что же подразумевает суд? Да то, что людей преждевременно обвинили в недобросовестности. Ну не могли самарцы предусмотреть повторную продажу спорного жилья. Значит, в механизме помощи дольщикам нужно что-то менять, чтобы не множить такие ситуации. Кроме того, суды не учли, что квартиры уже передали людям, они там живут, для некоторых - это единственный угол, делают ремонт, исправно платят за коммунальные услуги (статья 398 ГК РФ). А у первых дольщиков есть право предъявить претензии не к собственникам квартир, а к застройщику. Вот только юристы, взвесив все "за" и "против", спешат отобрать метры именно у физлиц.

И вот почему. Недавно стало известно, что Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства подал иск в Арбитражный суд Самарской области о банкротстве "Прогресс-Н".

Кто виноват и что делать?

Как пояснили "РГ" в СУ СК по Самарской области, идет доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей чиновниками минстроительства региона. По версии следствия, в 2015 году они провели конкурс по отбору организаций для завершения строительства проблемного объекта на улице Революционной без согласия дольщиков. Была подана единственная заявка "Прогрессом-Н", его и признали победителем. В нарушение требований законодательства застройщику передали в собственность три компенсационных участка в Самаре. Также есть данные, что конкурсная комиссия не проверила сведения о застройщике, они оказались недостоверными.

Пока обвинения выглядят некритично. Между тем есть и другая неофициальная версия. Кому-то было выгодно побыстрее передать проблемный объект новому застройщику: чтобы проект выглядел более рентабельным, несколько дольщиков попросту "спрятали" до поры до времени. В минстрое же на все вопросы отвечают стандартно: сотрудников, которые работали в то время, в ведомстве уже нет. Чиновники по существу не смогли пояснить "РГ", ответит ли кто-то за вопиющую ситуацию.

- Министерство в июле 2021 года направило заявление в правоохранительные органы. Таким образом, оценка будет дана ими после проверки, - пояснил в ответ на запрос "РГ" министр строительства региона Николай Плаксин.

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И последнее: даже если суды после кассационного определения и вынесут решения в пользу нынешних владельцев, пострадает вторая сторона, те самые неучтенные дольщики. А это тоже люди со своими житейскими ситуациями. Намерены ли в минстрое дорешать их квартирные вопросы, оставленные коллегами? "РГ" будет следить за развитием ситуации.

Справка "РГ"

На конец 2021 года 44 объекта включено в самарский региональный единый реестр проблемных объектов, пострадавшими признаны почти 2,5 тысячи дольщиков.

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область

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