В Удмуртии заработал первый в республике "умный" фельдшерско-акушерский пункт

Прямо у порога главный врач районной больницы Алексей Бородулин демонстрирует "начинку" - дозатор для антисептика, который одновременно еще и термометр. Ручка для заполнения амбулаторной карты здесь не нужна: всю информацию о больном сохранит компьютер.
Медпункт оснащен системой дистанционного мониторинга состояния пациентов. Это значит, например, что голосовой робот регулярно обзванивает тех, у кого высокое давление и сахарный диабет. Кроме того, у пациентов есть электронные тонометры и глюкометры: они автоматически передают показания лечащему врачу, а тот может или скорректировать лечение, или немедленно оказать помощь.
Самому фельдшеру срочную информационную помощь окажет искусственный интеллект: в программу заложены данные почти о трех сотнях разных заболеваний. Поможет ИИ и в расшифровке кардиограмм. Так что ехать за результатами ЭКГ в райцентр жителям не придется.
Еще один нюанс: в медпункте все автоматизировано - освещение, отопление, вентиляция. "Умный" ФАП в Пихтовке - часть федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".