В Удмуртии заработал первый в республике "умный" фельдшерско-акушерский пункт. Жители села Пихтовка в Воткинском районе, где он расположен, теперь под присмотром медиков и ночью, и днем.

Прямо у порога главный врач районной больницы Алексей Бородулин демонстрирует "начинку" - дозатор для антисептика, который одновременно еще и термометр. Ручка для заполнения амбулаторной карты здесь не нужна: всю информацию о больном сохранит компьютер.

Медпункт оснащен системой дистанционного мониторинга состояния пациентов. Это значит, например, что голосовой робот регулярно обзванивает тех, у кого высокое давление и сахарный диабет. Кроме того, у пациентов есть электронные тонометры и глюкометры: они автоматически передают показания лечащему врачу, а тот может или скорректировать лечение, или немедленно оказать помощь.

Самому фельдшеру срочную информационную помощь окажет искусственный интеллект: в программу заложены данные почти о трех сотнях разных заболеваний. Поможет ИИ и в расшифровке кардиограмм. Так что ехать за результатами ЭКГ в райцентр жителям не придется.

Еще один нюанс: в медпункте все автоматизировано - освещение, отопление, вентиляция. "Умный" ФАП в Пихтовке - часть федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".