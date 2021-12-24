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24.12.2021 10:20

Старт новым планам

Уфимский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ отмечает 90-летие
Текст: Гульнара Хусаинова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 293(8644)
Одно из старейших и авторитетнейших учебных заведений в Башкортостане имеет славную историю и плеяду блистательных выпускников - финансистов и экономистов, политических и общественных деятелей. Среди тех, кто в разные годы учился в Уфимском филиале Финуниверситета при Правительстве РФ - руководители министерств и ведомств, банковских структур, предприятий и организаций, главы администраций городов и районов. Многие из них, равно как и преподаватели, сотрудники, студенты, пришли на торжественное заседание Ученого совета, посвященное юбилею.
Юбилей вуза - торжество молодости. Фото: Пресс-служба филиала Финуниверситета Юбилей вуза - торжество молодости. Фото: Пресс-служба филиала Финуниверситета
Юбилей вуза - торжество молодости. Фото: Пресс-служба филиала Финуниверситета

По мнению главного советника ректора Финуниверситета Олега Кузнецова, приехавшего на торжество из Москвы, Уфимский филиал - не только один из крупнейших в сети филиалов вуза, но и самый успешный из двадцати семи. Он входит в четверку тех, кто реализует программы как высшего, так и среднего профессионального образования.

Как рассказал директор филиала, доктор экономических наук, профессор Рафаэль Сафуанов, успех учебного заведения - это синергия усилий и качеств всех участников образовательного процесса, а также высокая квалификация сотрудников, активная поддержка родителей учащихся, старания самих студентов. Не менее важными факторами являются также взаимодействие с государственными органами власти и головным вузом, партнерство с коммерческими структурами.

- Прошлые заслуги - это замечательная база, но не гарантия успеха, - говорит Рафаэль Махмутович. - Без постоянного развития мы не сможем существовать сегодня. По сути, мы структура, которая интегрирована в экономическую систему региона и зависима от всех процессов, происходящих на рынке образования и труда. В июле этого года подписано уже второе соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Финуниверситетом и правительством РБ.

Конкурентоспособность и высокий уровень подготовки выпускников подтверждает спрос на них на рынке труда. Показатель трудо­устройства составляет 90 процентов. Мы очень много внимания уделяем сотрудничеству с работодателями. К примеру, сейчас у нас 46 долгосрочных договоров с органами государственной власти и местного само­управления, кредитно-финансовыми учреждениями, консалтинговыми агентствам, предприятиями.

В праздничный день звучало много слов благодарности в адрес вуза со стороны руководителей и представителей всех министерств и ведомств республики, некоторые из них сами когда-то получили диплом в стенах Финуниверситета. Как отметила в своем выступлении министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова:

- Уфимский филиал Финуниверситета является кузницей кадров для финансовой и банковской системы, бухгалтерских и экономических служб предприятий и организаций республики и страны. Многие выпускники составляют плеяду видных государственных деятелей, управленцев в реальном секторе и социальной сфере. Значительный вклад вносит вуз в финансовое просвещение граждан в качестве регионального координатора при проведении в республике Всероссийских недель финансовой грамотности населения.

Своей задачей Уфимский филиал считает подготовку специалистов, которые смогут не только занять вакантные должности в государственных финансовых институтах, органах власти, банках, страховых компаниях, на предприятиях всех форм собственности, но и научить создавать рабочие места в финансовой сфере для себя.

В ожидании начала торжества по случаю юбилея нам удалось переговорить со студентами, которые встречали гостей. Они рассказали о плюсах обучения в филиале и с большой уверенностью заявили о желании после окончания учебы создать свой бизнес.

Об уровне подготовки молодых специалистов в стенах этого вуза говорит и тот факт, что студенты добиваются самых высоких результатов в региональных и национальных чемпионатах "WorldSkills". К примеру, в региональном чемпионате 2020 года учащиеся отличились в пяти компетенциях.

В финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который проходил в августе этого года в Уфе, студенты вуза стали лучшими в компетенции "Финансы" и третьими по стране - в компетенции "Агент страховой".

В декабре 2021 года студенты блестяще выступили на VII Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" по девяти компетенциям, завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали, медальон за профессионализм. Примечательно, что филиал подготовил две юниорские команды, состоящие из учеников полилингвальной многопрофильной школы №44. Они успешно выступили в своих компетенциях, получив серебряную и бронзовую медали.

Впрочем, студенты не были бы студентами, если бы посвящали все свое время только учебе. Они талантливы и амбициозны, энергичны и хотят проявлять себя во всех сферах: музыке, танцах, спорте. И для этого в университете созданы все условия.

Кстати

В 2020 году филиалом аккредитовано 75 образовательных программ.

В 2021 году отлицензированы новые профили важных для управления экономикой, финансами направлений подготовки.

В регионах Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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