В Уфе ребенок получил травму из-за упавшего с балкона снега

В Уфе на 11-летнего школьника, который шел на уроки по улице Интернациональной, с балкона многоэтажки упал снег.

Подросток получил травму головы и был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

- Прокуратура Калининского района проводит проверку по факту падения снега на 11-летнего мальчика. По ее результатам будет дана оценка деятельности управляющей компании. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточнили подробности в пресс-службе.