За чем люди едут на курорты Кавказских Минеральных Вод

Заслуженной любовью и популярностью у россиян пользуются курорты Кавказских Минеральных Вод. Кисловодск манит туристов круглый год, ведь считается, что именно здесь можно поправить здоровье благодаря ресурсам самой природы.

Чистый воздух, большое количество солнечных дней, мягкий климат, низкая влажность… В многочисленных пансионатах - гости со всей страны. Не случайно именно здесь другие регионы старались открыть свои здравницы. Например, санаторий "Самара" был создан как санаторно-курортная база для пенсионеров и инвалидов Самарской области. А теперь, конечно же, принимает всех. Сюда едут люди с различными недугами, да и просто желающие оздоровиться, поднять иммунитет, восстановить жизненные силы, зарядиться бодростью, оптимизмом и новыми эмоциями.

Особенно хорош Кисловодск зимой. Искрящийся новогодний снег в безветренную погоду добавляет атмосферу сказки и праздника. Визитной карточкой города-курорта является его национальный парк, расположенный на склонах Джинальского хребта. Это редчайший по красоте памятник ландшафтной архитектуры с лечебно-оздоровительным дендрарием. На территории в 966 гектаров собраны местные и экзотические виды деревьев и кустарников. Здесь есть и причудливые памятники природы: красные камни, синие и серые камни, скалы и естественные пещеры и гроты. Гулять здесь можно бесконечно, напитываясь целебным воздухом и положительными эмоциями.

Изящный парковый павильон, построенный в виде классической полуротонды с колоннами еще в 1914 году, носит название "Храм воздуха", сейчас там расположена открытая библиотека-читальня. Это своеобразный памятник воздуху, который здесь считается таким же ценным природным ресурсом, как и вода. А на высоте 1130 метров над уровнем моря на смотровой площадке в беседке "Семь ветров" можно любоваться красотой национального парка и окрестностей Кисловодска.

Но основным богатством Кисловодска является нарзан - лечебно-столовая сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая природная минеральная вода, обладающая природной газацией и общей минерализацией от 2,0 до 3,0 г/л. Свой путь она начинает у подножия Эльбруса, где тающие ледники служат истоком множеству ручейков и рек. Через сложную систему разломов и трещин вода медленно просачивается в глубь земли, по пути обогащаясь различными солями и микроэлементами, насыщается углекислотой. Говорят, путь капли воды от ледника до источника составляет шесть лет. Вода, прошедшая долгий путь, выходит на поверхность с различных глубин источниками целебной силы, расположенными на небольшом расстоянии друг от друга.

С XVIII века у источника стоит каменный столб, где выбиты слова: "Путник, остановись и поклонись. Вода дает силу молодым, возвращает здоровье пожилым и красоту и любовь женщинам". Нарзанные ванны оказывают чудотворное воздействие на организм. Не зря же на языке местных жителей нарзан называют "богатырь-вода".

В Нарзанной галерее под шестигранным стеклянным куполом представлены три его вида: общий, доломитный, сульфатный, они поступают в питьевые бюветы.

Также ценится иловая грязь соленого Тамбуканского озера, расположенного недалеко от Кисловодска. Она хорошо действует на кожу, полезна для опорно-двигательного аппарата, применяется в гинекологии, урологии.

- Питьевой режим и рекомендации по приему минеральной воды и использованию грязи должны назначаться лечащим врачом санаторно-курортных учреждений с учетом сопутствующих заболеваний и индивидуальных особенностей, - предупреждает Анна Морева, главный врач санатория "Самара", расположенного всего в 300 метрах от национального парка. Кстати, на территории здравницы также находится бювет с нарзаном и терренкур.

Так что, раздумывая, куда отправиться в отпуск, можно смело выбрать Кисловодск. Ведь по статистике солнечных дней там гораздо больше, чем пасмурных. А посещение уникального парка уж точно оставит незабываемые впечатления.