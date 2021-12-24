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24.12.2021 08:15

"Богатырь-вода" и "храм воздуха"

За чем люди едут на курорты Кавказских Минеральных Вод
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 293(8644)
Заслуженной любовью и популярностью у россиян пользуются курорты Кавказских Минеральных Вод. Кисловодск манит туристов круглый год, ведь считается, что именно здесь можно поправить здоровье благодаря ресурсам самой природы.
Изящный парковый павильон в виде классической полуротонды с колоннами построен в 1914 году. Фото: Санаторий "Самара" Изящный парковый павильон в виде классической полуротонды с колоннами построен в 1914 году. Фото: Санаторий "Самара"
Изящный парковый павильон в виде классической полуротонды с колоннами построен в 1914 году. Фото: Санаторий "Самара"

Чистый воздух, большое количество солнечных дней, мягкий климат, низкая влажность… В многочисленных пансионатах - гости со всей страны. Не случайно именно здесь другие регионы старались открыть свои здравницы. Например, санаторий "Самара" был создан как санаторно-курортная база для пенсионеров и инвалидов Самарской области. А теперь, конечно же, принимает всех. Сюда едут люди с различными недугами, да и просто желающие оздоровиться, поднять иммунитет, восстановить жизненные силы, зарядиться бодростью, оптимизмом и новыми эмоциями.

Особенно хорош Кисловодск зимой. Искрящийся новогодний снег в безветренную погоду добавляет атмосферу сказки и праздника. Визитной карточкой города-курорта является его национальный парк, расположенный на склонах Джинальского хребта. Это редчайший по красоте памятник ландшафтной архитектуры с лечебно-оздоровительным дендрарием. На территории в 966 гектаров собраны местные и экзотические виды деревьев и кустарников. Здесь есть и причудливые памятники природы: красные камни, синие и серые камни, скалы и естественные пещеры и гроты. Гулять здесь можно бесконечно, напитываясь целебным воздухом и положительными эмоциями.

Изящный парковый павильон, построенный в виде классической полуротонды с колоннами еще в 1914 году, носит название "Храм воздуха", сейчас там расположена открытая библиотека-читальня. Это своеобразный памятник воздуху, который здесь считается таким же ценным природным ресурсом, как и вода. А на высоте 1130 метров над уровнем моря на смотровой площадке в беседке "Семь ветров" можно любоваться красотой национального парка и окрестностей Кисловодска.

Но основным богатством Кисловодска является нарзан - лечебно-столовая сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая природная минеральная вода, обладающая природной газацией и общей минерализацией от 2,0 до 3,0 г/л. Свой путь она начинает у подножия Эльбруса, где тающие ледники служат истоком множеству ручейков и рек. Через сложную систему разломов и трещин вода медленно просачивается в глубь земли, по пути обогащаясь различными солями и микроэлементами, насыщается углекислотой. Говорят, путь капли воды от ледника до источника составляет шесть лет. Вода, прошедшая долгий путь, выходит на поверхность с различных глубин источниками целебной силы, расположенными на небольшом расстоянии друг от друга.

С XVIII века у источника стоит каменный столб, где выбиты слова: "Путник, остановись и поклонись. Вода дает силу молодым, возвращает здоровье пожилым и красоту и любовь женщинам". Нарзанные ванны оказывают чудотворное воздействие на организм. Не зря же на языке местных жителей нарзан называют "богатырь-вода".

В Нарзанной галерее под шестигранным стеклянным куполом представлены три его вида: общий, доломитный, сульфатный, они поступают в питьевые бюветы.

Также ценится иловая грязь соленого Тамбуканского озера, расположенного недалеко от Кисловодска. Она хорошо действует на кожу, полезна для опорно-двигательного аппарата, применяется в гинекологии, урологии.

- Питьевой режим и рекомендации по приему минеральной воды и использованию грязи должны назначаться лечащим врачом санаторно-курортных учреждений с учетом сопутствующих заболеваний и индивидуальных особенностей, - предупреждает Анна Морева, главный врач санатория "Самара", расположенного всего в 300 метрах от национального парка. Кстати, на территории здравницы также находится бювет с нарзаном и терренкур.

Так что, раздумывая, куда отправиться в отпуск, можно смело выбрать Кисловодск. Ведь по статистике солнечных дней там гораздо больше, чем пасмурных. А посещение уникального парка уж точно оставит незабываемые впечатления.

"Вода дает силу молодым, возвращает здоровье пожилым и красоту и любовь женщинам". Фото: Санаторий "Самара"
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