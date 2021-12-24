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24.12.2021 02:45
Рубрика: Общество

Хирурги провели уникальную операцию пациенту с генетическим заболеванием

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
Специалисты Центра имени Мешалкина спасли 44-летнего пациента с гипертрофической кардиомиопатией и врожденной аномалией коронарных артерий.
Специалисты центра имени Мешалкина проводят очередную уникальную операцию. Фото: Центр имени Мешалкина Специалисты центра имени Мешалкина проводят очередную уникальную операцию. Фото: Центр имени Мешалкина
Специалисты центра имени Мешалкина проводят очередную уникальную операцию. Фото: Центр имени Мешалкина

Бывший военный, житель Владивостока долгое время жаловался на сильную одышку, утомляемость, учащенное сердцебиение. После обследования врачи диагностировали у него генетическое заболевание миокарда - гипертрофическую обструктивную кардиомиопатию.

Фото: Александр Корольков
Кардиолог: Биологический возраст не всегда совпадает с цифрами в паспорте

- Патология характеризуется избыточным разрастанием сердечной мышцы выходного отдела левого желудочка сердца, создающим препятствие току крови, - рассказала "РГ" представитель Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Дарья Семенюта. - Без своевременного хирургического лечения заболевание может привести к внезапной смерти.

Владивостокца направили на операцию в Москву. Столичные хирурги провели больному стандартную миоэктомию - иссекли верхнюю треть утолщенной межжелудочковой перегородки. Однако после операции легче не стало: врачи обнаружили у пациента сопутствующее нарушение ритма сердца - фибрилляцию предсердий. А еще врожденную аномалию коронарной артерии - протяженный мышечный мостик, из-за чего провоцировались симптомы стенокардии.

Специалисты Центра Мешалкина, у которых большой опыт хирургического лечения гипертрофической обструктивной кардиомиопатии, предложили провести пациенту сложное хирургическое вмешательство с одномоментным лечением сопутствующих заболеваний. Такая операция стала первой в отечественной медицинской практике и прошла успешно.

Пациент вернулся в родной Владивосток и уже планирует в ближайшее время выйти на работу

- Хирурги выполнили операцию, направленную на уменьшение толщины гипертрофированной межжелудочковой перегородки и коррекцию аномального развития коронарных артерий, а также хирургическое лечение сопутствующей фибрилляции предсердий, - прокомментировал директор Института патологии кровообращения НМИЦ Александр Богачев-Прокофьев.

Одышка и боли у пациента прошли. Сердцебиение полностью нормализовалось. Мужчина вернулся в родной Владивосток и уже планирует в ближайшее время выйти на работу. А на следующее лето - отправиться с друзьями в поход.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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