Нацпроект помог новосибирскому предприятию увеличить выпуск мороженого

В Новосибирской области фабрика "Купинское мороженое" серьезно увеличила эффективность работы за счет участия в национальном проекте "Производительности труда". Как рассказали в региональном Агентстве инвестиционного развития (АИР), загрузка линии, которая была выбрана в качестве пилотного потока для реализации нацпроекта на предприятии, составляла лишь 380 тонн продукции в год при мощности в 1,4 тысячи тонн.

"Купинское мороженое" первым из новосибирских переработчиков молока вошло в национальный проект "Производительность труда".

Проект рассчитан на три года, в течение которых руководство фабрики планирует повысить производительность труда на 30 процентов. На первом этапе проекта экспертную поддержку компании оказывал Региональный центр компетенций (РЦК), созданный на базе АИР Новосибирской области и ставший исполнителем национального проекта в регионе.

На предприятии подвели итоги этой совместной работы. Предприятию удалось снизить время протекания процесса с 36,7 до 30,8 часа. На 16 процентов снизился объем незавершенного производства, с 8,7 до 7,7 процента упала доля брака на потоке. Кроме того, на 14 процентов, со 149 до 173 килограммов, выросла выработка на человека в смену. Показатели эффективности продолжат расти, ведь инструменты, выработанные при поддержке РЦК, теперь приняты на вооружение.

- Войти в нацпроект "Производительности труда" мы решили еще в прошлом году, - говорит генеральный директор ООО "Купинское мороженое" Алексей Руденских. - После проведения отбора, в апреле текущего года, мы приступили к подготовительной работе, а с 1 июня официально вошли в проект. Спустя полгода, в начале декабря, мы подвели итоги работы с экспертами на пилотном потоке и перешли к автономному управлению в рамках проекта, который рассчитан на три года. И так получилось, что в нацпроект компания вошла в самый разгар сезона, а в бизнесе мороженого " летний сезон год кормит". Параллельно компания вошла в проект по обязательной маркировке, то есть на коллектив предприятия легла колоссальная нагрузка.

Несмотря на это, работники приняли нововведения, предложенные в сотрудничестве с РЦК, с энтузиазмом и активно включились в работу. По словам Алексея Руденских, команда была готова, благодаря опыту, полученному на протяжении прошлых лет работы. Купинское предприятие постоянно организовывает повышение квалификации персонала, внедрение инновационных процессов, прохождение международных сертификаций, различных аудитов и т. п. Таким образом, процессы обучения и достижения поставленных результатов присущи компании.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

- Однако основным посылом участия в нацпроекте стало повышение корпоративной культуры, уровня бизнес-мышления, - подчеркивает генеральный директор "Купинского мороженого". - Мы хотели уйти от того, чтобы каждый специалист на своем месте измерял собственную эффективность в килограммах продукции, а понимал все показатели в денежном выражении: сколько взято, сколько потрачено и сколько будет получено.

Как отмечает Алексей Руденских, в отличие от большинства предприятий региона, которые участвуют в нацпроекте "Производительности труда", фабрика мороженого находится в удаленном районе, в 500 километрах от Новосибирска. А значит и от Регионального центра компетенций тоже.

- Это был важный момент: насколько мы сможем работать в унисон с экспертами РЦК, сумеем ли мы вместе с ними выдержать график, - поясняет директор компании. - Ведь им необходимо было приезжать к нам, проводить обучение. Но, в конечном счете, та дисциплина, тот профессионализм, который продемонстрировал РЦК, нас удивили. Впечатлило не только глубокое знание теории, но и то, что, несмотря на довольно молодой возраст, за плечами экспертов есть внушительный практический опыт. Их опыт и знания помогли быстро и эффективно находить те решения, которые мы применяем в работе сегодня.

Справка "РГ"

ООО "Купинское мороженое" - один из крупнейших производителей Сибири в своем сегменте. Предприятие специализируется на производстве натурального мороженого и выпускает около 120 видов продукции. Ее компания поставляет более чем в 30 регионов России, а также за рубеж - в Беларусь, Казахстан и Китай.