ООО "Саянский бройлер" сохраняет инвестиционную программу и увеличивает объемы производства

Уходящий год оказался непростым для сельхозпроизводителей. И дело не только в пандемии и ее последствиях. Сказываются нехватка рабочих рук, снижение покупательской способности населения, резкое изменение форматов торговли и логистики, рост цен.

Не баловала и погода - из-за поздней и холодной весны затянулась посевная, а уборочная оказалась напряженной из-за осенних дождей. Но ООО "Саянский бройлер" успешно справилось с новыми вызовами, увеличило объем производства, сохранив отменное качество продукции, и строит планы дальнейшего развития.

Владислав Буханов: Нас выручает полный цикл производства: от полей до прилавка. Фото: ООО "Саянский бройлер"

- Из-за погодных условий и курса валют на внутреннем рынке второй год наблюдается дефицит кормов. Нас выручает полный цикл производства - от полей до прилавка. Мы обеспечиваем себя собственными кормами - пшеницей и рапсом, например, на сто процентов. Этим занимается наше дочернее предприятие "Куйтунская нива" и фермеры, с которыми мы сотрудничаем много лет. С 2008 года благодаря программам поддержки сельхозпроизводителей - областным и федеральным - предприятие наращивает мощности высокотехнологичного хранения. Такой подход позволяет создавать переходящий запас кормов по фиксированной цене, контролировать его качество на каждом этапе (а значит, и качество конечной продукции - мяса кур) и не зависеть от поставщиков и ситуации на рынке. Поэтому мы стабильно проходим эту ситуацию, - поясняет председатель совета директоров ООО "Саянский бройлер" Владислав Буханов. - К тому же, развивая собственное производство и хранение, мы обеспечиваем еще и эпизоотическую безопасность, а это один из главных вызовов отрасли. Сейчас в мире разворачивается очередная волна птичьего гриппа. Мы делаем все, чтобы наше зерно не контактировало с дикой птицей, чтобы минимизировать возможность негативных последствий.

Сейчас агрохолдинг завершает строительство собственного комбикормового завода в обособленном подразделении "Мегетское", где содержится материнское стадо. Сдача объекта намечена на конец 2021 года. Следующий этап - производство собственного рапсового масла. Это важный элемент в питании птицы - чтобы бройлеры получали необходимую для роста энергию и полезные вещества, на гранулы корма напыляют растительное масло. Сейчас предприятие покупает его у сторонних поставщиков. Но планирует приобрести собственную маслодавильную установку. Под эти планы "Саянский бройлер" намерен уже в 2022 году увеличить площади посевов рапса до 4,5 тысячи гектаров. А в перспективе - довести до шести тысяч. Это обеспечит внутренние потребности и создаст резерв для продаж другим потребителям. Например, рапсовое масло - очень выгодный экспортный продукт. А жмых с удовольствием купят молочные фермы. Но компании интересен и внутренний рынок - в Иркутской области есть серьезные переработчики масличных культур, нуждающиеся в сырье.

Собственное производство позволяет сдерживать рост цен, однако полностью избежать их повышения невозможно. Ведь другие составляющие производства - ГСМ, витамины, запчасти, упаковка, энергоснабжение - продолжают дорожать. Вместе с тем покупательная способность населения на фоне пандемии снижается. Чтобы сохранять конкурентоспособность в этих условиях, компания стремится учитывать изменившийся характер потребления и как можно точнее удовлетворять его запросы. И это ей удается.

Фото: ООО "Саянский бройлер"

Так, сегодня средний чек стал меньше, но при этом покупать люди стали чаще. Больше внимания обращают на качество. А еще теперь особенно важно доставить продукцию покупателю максимально свежей. Продукция "Саянского бройлера" идеально отвечает этим запросам. До восьмидесяти процентов ее продается в охлажденном виде, срок оборачиваемости - меньше полутора дней.

- Мы сотрудничаем и с федеральными торговыми сетями, и с региональными, и с малыми предпринимателями, которые работают в формате "магазин у дома". Сетевой ретейл - это широкий охват потребителей, система доставки, большие объемы продаж, а значит, возможность устанавливать меньшие наценки на товар. Магазины шаговой доступности - это небольшие, но частые покупки, они останутся востребованы, какие бы сети ни заходили в город. Высокая конкуренция среди таких магазинчиков стимулирует их активнее работать с покупателями - они обеспечивают хороший чек и высокую оборачиваемость, а значит, и свежесть товара. Более 140 наших торговых партеров по всей области работают по лицензионному договору под маркой "Саянского бройлера". Такая вывеска - гарантия того, что магазин отвечает нашим высоким стандартам, - отмечает Владислав Буханов.

В обозримой перспективе, по мнению Владислава Буханова, едва ли не единственный способ сдерживать цены - повышать производительность труда на каждом этапе производства. Компания работает над этим и смотрит в будущее с оптимизмом, потому что знает: она обеспечивает жителей Приангарья продуктами высочайшего качества по конкурентным ценам.

Кстати

В этом году агрохолдинг "Саянский бройлер" вновь стал призером конкурса "100 лучших товаров России". Две серебряные награды предприятие получило за тушку цыпленка-бройлера и за полуфабрикаты из мяса птицы. Это не первое признание компании на федеральном уровне. Награды разного достоинства на этом конкурсе "Саянский бройлер" завоевывает уже 9 лет подряд.

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