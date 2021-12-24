Почему в Алтайском крае не хватает почтальонов

Это катастрофа. В регионе, где сельского населения больше 40 процентов, на почте работают 6 тысяч человек, и они "зашиваются". Не хватает шести сотен сотрудников, многие увольняются, и целые деревни на длительное время остаются без почтальонов.

УФПС Алтайского края АО "Почта России" считается одним из крупнейших предприятий Сибири, в него входят 14 почтамтов и автобаза, 1056 почтовых отделений (из них 877 расположены в сельской местности). Ежегодно почтовые работники филиала принимают, обрабатывают и доставляют более 15 миллионов писем, 700 тысяч посылок и один миллион денежных переводов.

О дефиците в 600 сотрудников "Почта России" в Алтайском крае сообщила на днях в официальном пресс-релизе. Также отмечено, что "более 140 разных должностей доступны для людей с инвалидностью". Таким соискателям предлагается официальное трудоустройство с первого рабочего дня, гибкий график работы на основании рекомендаций лечащего врача, ежегодный отпуск 30 дней, участие в программах обучения и повышения квалификации. Заманчиво, но удастся ли заполнить пустующие вакансии? Самая больная тема - зарплата.

- Зарплата почтальона состоит из постоянной части (оклада) и изменяемой премии. Размеры премиальных зависят от того, насколько эффективно работает сам сотрудник и выполнило ли его отделение план по финансовым показателям. Почтальоны получают надбавки - в том числе от продажи продуктов питания, лотерейных билетов, оформления подписки, доставки и вручения многих пакетов на дому. Ежемесячно почтальоны получают вознаграждение к окладу в размере 6 процентов от суммы всех проданных товаров - даже если не достигнуто стопроцентного выполнения плана, - сообщила Дарья Ильчакова, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края.

Корреспонденту "РГ" удалось поговорить с сотрудниками почты нескольких сельских районов (все просили не называть их фамилии). В целом ситуация выглядит так. Многие сотрудники работают не на полную ставку. Полставки - это 7 тысяч рублей, 0,7 ставки - 9300 рублей. Если ставка полная и вам еще выпишут премию, выйдет 17 тысяч. Молодых на такую работу, нервную, ненормированную - зачастую с 8 утра и до 8 вечера, - никаким калачом не заманишь. Поэтому работают в основном люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Почта на селе сейчас настоящий деловой центр. Здесь оплачивают коммунальные услуги, налоги, кредиты, оформляют переводы. А еще это мини-супермаркет. Товары или продают на почте, или доставляют на дом. Правда, товары эти стоят дороже, чем в сельских магазинах. Еще момент: представьте себя на месте сельского почтальона. Зимой или в весенне-осеннюю распутицу по деревне не разбежишься, да еще с сумкой, которую утяжеляют "сопутствующие товары". И продавать их надо в месяц на 7,5 тысячи рублей, тогда будет надбавка к окладу аж в 6 процентов от суммы проданных товаров. По словам одной из моих собеседниц, люди зачастую покупают у почтальонов товары "из жалости".

Почта пока держится на людях советской закалки, подытожили разговоры почтовики Мамонтова, Романова, Усть-Пристани. Кто будет на их месте через 5-10 лет? В Алтайском крае есть учреждение образования, готовящее специалистов среднего звена почтовой связи. Но реалии вынуждают их выбирать другие пути...

Можно ли решить кадровый дефицит? Можно, уверены мои собеседницы. Для этого не надо экономить на работающих пенсионерах - платите им полную пенсию. И все вакансии заполнятся.

Комментарий

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края:

- Укомплектованность кадрами алтайского УФПС составляет около 90 процентов (замечу, что недокомплект штатов характерен для многих других регионов). В правительстве края знают об этой проблеме, и мы в рамках своих полномочий пытаемся взаимодействовать с алтайским филиалом АО "Почта России". Ему удалось увеличить минимальные оклады практически 75 процентам своих сотрудников. Однако же мы видим, что запрос на повышение заработной платы остается. И это один из факторов, который влияет на заполняемость вакантных мест. Поэтому мы находимся в постоянном диалоге с федеральным руководством компании, подсвечиваем наши проблемы.