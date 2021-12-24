В Алтайском крае семь человек пострадали в ДТП с поездом

ДТП с участием грузового поезда и рейсового пассажирского автобуса произошло в Кулундинском районе Алтайского края, на переезде возле населенного пункта Кротовка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, автобус следовал по маршруту Барнаул-Яровое. На место выехали восемь единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС РФ.

По данным региональной прокуратуры, при столкновении пострадали семь человек из 16 находившихся в автобусе. В ведомстве начали проверку соблюдения законодательства о транспортных перевозках.