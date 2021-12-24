В Барнауле начинают реализацию первых инициативных проектов

В столице Алтайского края в 2022 году начнется реализация первых 22 проектов по программе инициативного бюджетирования. Эта программа дает возможность барнаульцам принимать самое непосредственное участие в выборе приоритетных направлений благоустройства и развития инфраструктуры родного города. Ведь они теперь сами могут инициировать такие проекты и участвовать в их воплощении. "Программа инициативного бюджетирования - это новый механизм реализации проектов местных инициатив и отличный инструмент для совместного решения проблем, волнующих жителей города", - подчеркнул заместитель главы администрации Барнаула Юрий Еремеев.

В этом году по краевой программе поддержки местных инициатив в пригороде Барнаула - в поселке Черницк - построили современную спортивную площадку на территории школы №95. Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

Инициативы поддержат

- С 1 января 2021 года в федеральном законе № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" закреплена новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты, - отметил Юрий Еремеев. - В течение этого года мы сделали все необходимое, чтобы новый механизм поддержки таких инициатив заработал. Подготовили документацию, заложили в бюджете 2022 года двадцать миллионов руб-лей на реализацию будущих проектов горожан, объявили и провели первый конкурс по отбору инициативных проектов. И в следующем году вместе с барнаульцами приступим к их воплощению в жизнь.

При этом в Барнауле продолжают действовать и прежние формы поддержки местных инициатив. Так, за последние пять лет органам территориального общественного самоуправления (ТОС) было выделено 23,8 миллиона рублей на реализацию 324 проектов по благоустройству территорий. Кроме того, в краевом конкурсе поддержки проектов местных инициатив выиграло девятнадцать проектов жителей Барнаула на сумму более 28 миллионов рублей. Но проблема в том, что в программе поддержки местных инициатив могут участвовать только сельские территории, включенные в состав Барнаула. А инициативное бюджетирование дает возможность реализовать свои проекты как горожанам, так и жителям близлежащих сел, входящих в городской округ.

- Сегодня у нас в городе действуют разные формы поддержки органов ТОС и местных инициатив, которые позволяют воплощать проекты граждан в жизнь. А введенный в этом году механизм инициативного бюджетирования - это дополнительная мера поддержки и стимулирования горожан к активной совместной работе, - подчеркнул Юрий Еремеев.

Новый механизм

Кто же может разрабатывать проекты для инициативного бюджетирования и как проходит их отбор? По словам заместителя председателя городского комитета общественных связей и безопасности Антона Целевича, инициировать проект может любой житель Барнаула. При этом надо не просто его придумать, но и определить точное место реализации, а также территорию, где проживают благополучатели. Например, решили построить современную детскую площадку во дворе. Под нее необходимо выбрать земельный участок и указать микрорайон с конкретными домами, жители которых смогут пользоваться этой площадкой. Исполнителем проекта будет муниципалитет, а заказчиками и соисполнителями - горожане в лице инициативной группы или ТОСа - органа территориального общественного самоуправления.

- Чтобы принять участие в программе, для начала нужно зайти на страницу инициативного бюджетирования на официальном сайте Барнаула: barnaul.org и изучить все нормативные документы, - поясняет Антон Целевич. - Затем необходимо создать инициативную группу, разработать проект, определить территорию, на которой он будет реализован. Обязательно обсудить идею с жителями этой территории и заручиться их поддержкой, собрав не менее ста подписей. А когда все документы готовы - подать их на конкурс. При этом граждане, инициировавшие проект, должны финансово участвовать в его реализации и внести не менее пяти процентов от общей стоимости своего проекта. Поддержка может быть не только финансовая - жители могут помочь при строительстве техникой или принять непосредственное участие в благоустройстве территории. Это тоже надо отразить в заявке, поскольку объем финансовой и не финансовой поддержки собственного проекта учитывается при рассмотрении конкурсной комиссией.

В этом году барнаульцы разработали и подали на рассмотрение в администрацию города 26 проектов, среди которых - строительство новых и реконструкция уже имеющихся детских и спортивных площадок, ремонт внутридворовых проездов, обустройство пешеходных тротуаров и зон отдыха, установка уличного освещения. Все заявленные проекты прошли общественное обсуждение на официальном интернет-сайте города, а также получили заключения отраслевых комитетов и администраций районов города.

В результате к конкурсу на бюджетное финансирование было допущено 22 проекта, тринадцать из которых подготовили ТОСы и девять - инициативные группы горожан. Конкурсная комиссия одобрила все 22 проекта. Правда, совокупная их стоимость больше суммы, предусмотренной на эти цели в бюджете города на 2022 год. Поэтому в первую очередь будут реализованы те проекты, которые набрали больше баллов при оценке конкурсной комиссии.

От идеи - к реализации

Сейчас новый механизм инициативного бюджетирования только апробируют на практике, и полученный опыт позволит при необходимости доработать программу.

- Программа инициативного бюджетирования действует пока в пилотном режиме, но уже ясно, что она будет востребована у жителей Барнаула, - комментирует ситуацию заместитель председателя Общественной палаты города Барнаула Петр Фризен. - Количество проектов, поступивших на первый конкурс, подтверждает, что она вызвала живой интерес среди горожан. Поэтому со стороны администрации Барнаула важно обеспечить реализацию всех одобренных инициатив.

Чтобы приступить к воплощению 22 выигравших конкурс проектов, их инициаторы должны до 1 марта 2022 года собрать свою часть средств софинансирования и внести на счет администрации города. После чего будет запущен механизм реализации: объявлен конкурс на приобретение необходимых материалов и оборудования, а также на проведение работ. По плану уже к маю должны быть определены подрядчики, которые вместе с инициативными группами горожан приступят к строительству детских и спортивных площадок, асфальтированию вунтридомовых территорий, установке фонарей освещения, благоустройству дворов и улиц.

- Инициативное бюджетирование - это социальная технология, позволяющая жителям города участвовать в определении приоритетов финансирования и реализации социально значимых проектов, - по-ясняет Антон Целевич. - И эта социальная технология имеет очень хорошие перспективы для дальнейшего развития. У нас и сейчас много грантовых программ, по которым барнаульцы могут воплощать свои проекты. Но в них жители выступают не только инициаторами, а еще и единственными исполнителями, получая на руки сразу всю сумму гранта. И зачастую у них не хватает опыта, чтобы провести все работы, либо возникают форс-мажорные обстоятельства и проект остается нереализованным. А в программе инициативного бюджетирования полноправным партнером горожан выступает администрация муниципалитета, которая может качественно подготовить все необходимые документы, выбрать подрядчиков и контролировать расходование бюджетных и частных инвестиций.

К тому же при инициативном бюджетировании можно привлечь более значительные суммы субсидий, а значит, реализовать более масштабные проекты. Например, в рамках грантовых программ проблематично сделать уличное освещение - это очень сложный проект, который требует серьезной проработки. А по программе инициативного бюджетирования такое вполне возможно.

Кстати

Если ваш проект в этом году не вошел в число победителей конкурса на инициативное бюджетирование, то его можно доработать, исправить ошибки с учетом замечаний конкурсной комиссии и заявить на следующий год. Кроме того, жители сельских территорий Барнаула могут по-прежнему направлять свои проекты на краевой конкурс поддержки местных инициатив.

Мнения

Оксана Доронина, председатель ТОС "Малаховский" Ленинского района:

- Мы рады, что у нас появилась еще одна возможность участвовать в благоустройстве родного города. Думаю, что наши жители будут активно предлагать свои проекты в программу инициативного бюджетирования.

Александр Смелов, председатель ТОС села Гоньба Ленинского района:

- Мы уже не раз участвовали в краевом конкурсе поддержки местных инициатив, и нам удалось реализовать два проекта благоустройства нашего села. Теперь будем использовать и механизм инициативного бюджетирования, чтобы привести в порядок все общественные территории и сделать жизнь в селе более комфортной.

В городском округе открылись спортплощадки

В 2021 году в Барнауле восемь проектов стоимостью 10,1 миллиона рублей стали победителями конкурса поддержки местных инициатив. На эти деньги в Индустриальном, Ленинском и Центральном районах построили четыре спортивные площадки, отремонтировали дороги в трех поселках, установили уличное освещение. Так, в сентябре новую детскую площадку открыли в селе Власиха.