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24.12.2021 15:21
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе ввели клятву горняка для повышения ответственности шахтеров

Текст: Юлия Потапова

Клятва горняка для работников угольных и горнорудных предприятий введена в Кузбассе.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
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Как сообщил в своем Instagram заместитель губернатора региона Андрей Панов, власти посоветовались с горняками перед нововведением. Оно призвано повысить личную ответственность работающих под землей людей за соблюдение норм промышленной безопасности. "На шахтах устанавливаются современное оборудование, работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, действует большое количество норм и правил. Однако профессия шахтера до сих пор остается одной из самых опасных", - написал чиновник. И значительно снизить риски, по его мнению, можно не только используя наилучшие доступные технологии, но и исключая сознательное нарушение правил охраны труда.

В тексте шахтерской клятвы, помимо прочих, есть такие пункты: "не допускать скрытие аварий и несчастных случаев", "уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи". Чиновник сравнил клятву с солдатской присягой и клятвой Гиппократа, которую дают врачи. "Любые меры, способные сохранить жизни горняков, важны и обязательны к применению", - считает Панов.

В свою очередь, интернет-пользователи в комментариях к посту пишут, что неплохо было бы заодно ввести и клятву чиновника. А также: "Чтобы было честно, нужно, чтобы аналогичную клятву давали собственники и управляющие угледобывающей компании".

Пересмотреть подходы к вопросам промышленной безопасности и охраны труда на горнодобывающих предприятиях заставила авария на шахте "Листвяжная", которая произошла 25 ноября и унесла 51 жизнь. Катастроф, подобных этой, в Кузбассе не было с 2010 года.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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