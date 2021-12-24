В Новосибирске на льду озера "нарисовали" елку и соболя

Новосибирск стал одним из шести российских городов, присоединившихся в нынешнем году к акции Минприроды России "Чудо на льду". Гигантская новогодняя открытка - примерно 40 метров в ширину и 50 в длину! - появилась на котловане "Горский".

Если ехать с левого берега по Октябрьскому мосту, то этот водоем - по правую сторону от моста. Почему рисовали не на красавице Оби, где открытку было бы видно всем? Потому что на великой сибирской реке нет прочного льда. Зато он есть на небольшом котловане - по сведениям спасателей, толщина ледяного покрова здесь 37 сантиметров. И даже в аномальные плюс два градуса (да-да, в декабре в Новосибирске бывает и так) по такому льду можно скрести лопатами без особых опасений. Особенно если "рисовальщиков" будет не слишком много.

Наверное, предысторию "Чуда на льду" знают все: Валерий Мельников жил в амурском селе и 10 лет рисовал на льду озера Хомутина новогодние шедевры. В 2020 году его не стало, а традицию подхватили - сначала в Амурской области, а теперь вот и по всей России. Движение организовало и возглавило Министерство природных ресурсов и экологии России.

И надо сказать, что это непростой труд. Корреспондент "РГ" минут 15 "порисовала" лопатой, соскребая снег с прозрачного льда, и поняла, что к такому виду искусства она не готова. "Не слишком ли размахнулись?! - думалось. - Зачем вот это, 40 на 50? Тут метр на метр пока расчистишь, солнце сядет!" К счастью, в художники пошли не только хилые журналисты, но и молодые сотрудники МЧС. Бригада пожарных и спасателей работала на совесть, подчиняясь маленькой хрупкой девушке Даше - волонтеру и дизайнеру, автору эскиза открытки. "Вы здесь главная?" - спрашивали ее парни. Она кивала и расставляла мужчин по квадратам. Накануне Даша и ее подруги-соратницы из регионального Минприроды четыре часа, в темноте, под светом фонарей с ближайшей стройки наносили рисунок на снег краской из баллончиков. "И тут метель - как давай все это заметать", - вздыхает "главная" по открытке. Так что такое рисование - почти подвиг.

Даше принадлежит идея изобразить на открытке соболя - символ Новосибирска. На гербе города, кстати, обозначает богатство. Кстати, это вокруг его хвоста чистила снег корреспондент "РГ" - может, к денежной удаче? Рядом со зверьком елка, внизу - длинное название города, вверху традиционное "С Новым годом!".

- Мы призываем всех жителей нашей страны дарить друг другу новогоднее настроение, рисуя такие открытки хоть на водоеме, хоть даже на замерзшем окне, - говорит Елена Александрова, представитель Минприроды РФ. - Ну и еще одна цель нашей акции - напомнить людям о том, как важно беречь чистоту водоемов. Любой из них - это наше общее богатство.

Рисование открытки заняло около четырех часов. Могли бы и быстрее, если собрать толпу волонтеров - но для толпы, объяснила Елена Александрова, было слишком тепло. Вот в Якутске рисовать открытку будут в минус тридцать - могут выйти на лед хоть всем городом.