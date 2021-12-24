В Новосибирске на льду озера "нарисовали" елку и соболя

Новости

В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии 12:46
Телеканал ТНТ сменил генерального продюсера 12:43
В Ростове полиция задержала экс-директора городского водоканала 12:42
Россияне выбрали "коронавирус" словом года 12:42
Захарова заявила о подготовке Киева к силовому решению конфликта в Донбассе 12:29
Британцы одобрили критику Запада со стороны Путина 12:27
Рябков: "Северный поток-2" превратился в Европе в разменную монету 12:27
Самолет МС-21 завершил летную сертификационную программу 12:20
Оперштаб: В Москве выявлено 2126 новых случаев COVID-19 12:20
Рябков: Запад не должен недооценивать решимость Москвы и Пекина защищать свои интересы 12:06
Белоусов исключил возможность дефолта "Роснано" 12:05
Виновник массового ДТП с 20 машинами оказался психически больным 11:55
В Сочи спрогнозировали резкое потепление до +12 градусов 11:53
Названа предварительная причина пожара в астраханской больнице 11:51
Суд отправил под домашний арест гендиректора "Крымгеологии" 11:39
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы 11:34
Китайские СМИ оценили пресс-конференцию Владимира Путина 11:26
Россиян предупредили о "новогодней" схеме телефонного мошенничества 11:23
Комплексы ПВО "Гибка-С" поступят в войска в 2022 году 11:15
Вице-спикер СФ: Заявки на бюджетные кредиты подали только 56 регионов 11:09
В Геленджике завершено строительство нового терминала аэропорта 11:06
Суд оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков на матче против "Зенита" 11:04
Серьезно обгоревшую при пожаре певицу Хлебникову прооперировали 10:58
Остановлено движение на Сокольнической линии метро в Москве 10:53
В Минздраве прокомментировали пожар в астраханской больнице 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 12:53
Рубрика: Общество

В Новосибирске на льду озера "нарисовали" елку и соболя

Текст: Нина Рузанова
Новосибирск стал одним из шести российских городов, присоединившихся в нынешнем году к акции Минприроды России "Чудо на льду". Гигантская новогодняя открытка - примерно 40 метров в ширину и 50 в длину! - появилась на котловане "Горский".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Если ехать с левого берега по Октябрьскому мосту, то этот водоем - по правую сторону от моста. Почему рисовали не на красавице Оби, где открытку было бы видно всем? Потому что на великой сибирской реке нет прочного льда. Зато он есть на небольшом котловане - по сведениям спасателей, толщина ледяного покрова здесь 37 сантиметров. И даже в аномальные плюс два градуса (да-да, в декабре в Новосибирске бывает и так) по такому льду можно скрести лопатами без особых опасений. Особенно если "рисовальщиков" будет не слишком много.

Фото: Пресс-служба "Затерянный мир"
Как в регионах ЮФО можно отпраздновать Новый год

Наверное, предысторию "Чуда на льду" знают все: Валерий Мельников жил в амурском селе и 10 лет рисовал на льду озера Хомутина новогодние шедевры. В 2020 году его не стало, а традицию подхватили - сначала в Амурской области, а теперь вот и по всей России. Движение организовало и возглавило Министерство природных ресурсов и экологии России.

И надо сказать, что это непростой труд. Корреспондент "РГ" минут 15 "порисовала" лопатой, соскребая снег с прозрачного льда, и поняла, что к такому виду искусства она не готова. "Не слишком ли размахнулись?! - думалось. - Зачем вот это, 40 на 50? Тут метр на метр пока расчистишь, солнце сядет!" К счастью, в художники пошли не только хилые журналисты, но и молодые сотрудники МЧС. Бригада пожарных и спасателей работала на совесть, подчиняясь маленькой хрупкой девушке Даше - волонтеру и дизайнеру, автору эскиза открытки. "Вы здесь главная?" - спрашивали ее парни. Она кивала и расставляла мужчин по квадратам. Накануне Даша и ее подруги-соратницы из регионального Минприроды четыре часа, в темноте, под светом фонарей с ближайшей стройки наносили рисунок на снег краской из баллончиков. "И тут метель - как давай все это заметать", - вздыхает "главная" по открытке. Так что такое рисование - почти подвиг.

Даше принадлежит идея изобразить на открытке соболя - символ Новосибирска. На гербе города, кстати, обозначает богатство. Кстати, это вокруг его хвоста чистила снег корреспондент "РГ" - может, к денежной удаче? Рядом со зверьком елка, внизу - длинное название города, вверху традиционное "С Новым годом!".

- Мы призываем всех жителей нашей страны дарить друг другу новогоднее настроение, рисуя такие открытки хоть на водоеме, хоть даже на замерзшем окне, - говорит Елена Александрова, представитель Минприроды РФ. - Ну и еще одна цель нашей акции - напомнить людям о том, как важно беречь чистоту водоемов. Любой из них - это наше общее богатство.

Рисование открытки заняло около четырех часов. Могли бы и быстрее, если собрать толпу волонтеров - но для толпы, объяснила Елена Александрова, было слишком тепло. Вот в Якутске рисовать открытку будут в минус тридцать - могут выйти на лед хоть всем городом.

В регионах Общество Природа Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новый год

Главное сегодня

Пресс-конференция Путина. Главное
Рябков: "Северный поток-2" превратился в Европе в разменную монету
Совфед одобрил исправленный закон о дистанционном образовании
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы
В Минсельхозе допустили коррекцию стоимости муки и подсолнечного масла
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год