В томском тире обнаружены тела двух мужчин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух мужчин в тире города Томска.

ЧП произошло в тире, расположенном в Советском районе, где проводились соревнования по практической стрельбе. Сегодня вечером там были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, один из них инструктор тира, другой - посетитель.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство", - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Томской области Елена Лебедева.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Подробности случившегося выясняются.