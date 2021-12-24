Временный порядок признания лица инвалидом продлен до 1 марта

В федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы сохраняются временные ограничения очного приема граждан для проведения медико-социальной экспертизы.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.10.2020 г. № 1697 "О Временном порядке признания лица инвалидом", действие которого продлено до 01.03.2022 г. постановлением правительства РФ от 21.09.2021 г. № 1580, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции, в настоящее время федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы проведение освидетельствований гражданам осуществляется только в заочной форме.

Согласно федеральному закону от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", инвалидом является лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности (полной или частичной утрате способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельное передвижение, обучение, трудовую деятельность, общение, ориентацию и контроль за своим поведением), вызывающее необходимость социальной защиты, включая реабилитацию.

По постановлению правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

При этом в "Направлении на медико-социальную экспертизу" указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных реабилитационных мероприятий.

"Направление на МСЭ" с пакетом документов (заверенные копии паспорта и СНИЛСа, письменное согласие на обработку персональных данных, амбулаторная карта и другие медицинские документы, отражающие состояние здоровья гражданина) передаются медицинской организацией в бюро МСЭ.

В настоящее время в Алтайском крае организована доставка "Направлений на медико-социальную экспертизу" медицинскими организациями в бюро МСЭ курьерами, по почте и в электронном виде. С января 2022 года планируется начать переход на преимущественно электронный документооборот.

Если организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, откажет в направлении на медико-социальную экспертизу, гражданину обязаны оформить об этом справку, которая с его заявлением о проведении заочного освидетельствования в бюро МСЭ и вышеуказанным пакетом документов также передается медицинской организацией в бюро МСЭ.

Результаты медико-социальной экспертизы предоставляются освидетельствованному (его законному или уполномоченному представителю) заказным почтовым отправлением.

Кроме того, по защищенным электронным каналам межведомственного взаимодействия информация об инвалидности поступает в Федеральный реестр инвалидов, и гражданин через личный кабинет может с ней ознакомиться, а также отслеживать процесс реализации назначенных ему реабилитационных мероприятий.

Контакты

Обращения граждан по вопросам медико-социальной экспертизы могут быть направлены:

- по электронной почте: gbmse22@fbmse.ru;

- на почтовый адрес: 656043, г. Барнаул, проспект Ленина, 5;

- вся информация размещена на нашем сайте: www.22.gbmse.ru.

Кроме того, все необходимые консультации можно получить по телефону горячей линии: (3852) 421-078, по телефону доверия: (3852) 421-099.

На правах рекламы