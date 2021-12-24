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24.12.2021 12:31
Рубрика: Власть

Глава Осетии Сергей Меняйло исполнил мечту школьника, подарив ему гитару

Текст: Олег Сергеев (Северная Осетия)
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло исполнил мечту 13-летнего школьника из поселка Верхний Фиагдон Арсена Таучелова. Подросток мечтал о гитаре с тех пор, как увидел игру ребят из местного Дома культуры.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

Арсен Таучелов учится в шестом классе фиагдонской средней школы. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, мальчик увлекается робототехникой, а в свободное время посещает Дом культуры, где и зажегся идеей научиться играть на классической гитаре.

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
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На прием граждан, который проводил Сергей Меняйло, пригласили и Арсена с его мамой. Там глава республики вручил школьнику музыкальный инструмент с пожеланиями дальнейших успехов в творчестве и новых свершений в наступающем 2022 году.

- В своем письме ты написал, что мечтаешь стать музыкантом и для этого тебе необходима своя гитара, - напутствовал подростка Сергей Меняйло. - Считаю, что мечты должны сбываться. И сегодня ты делаешь еще один шаг на пути к ней. Я верю, что у тебя все получится.

Арсен Таучелов поблагодарил главу за подарок в канун Нового года:

- Я мечтал о своем инструменте давно, - сказал мальчик. - Теперь я чувствую большую ответственность. Меня вдохновила моя сестра, которая тоже играет на гитаре, она же и станет моим учителем.

В минувший четверг, 23 декабря, глава РСО - Алания Сергей Меняйло провел прием граждан по личным вопросам. Всего к руководителю республики с различными просьбами записались 12 человек. В основном люди просили оказать содействие в таких вопросах, как капремонт, строительство фельдшерско-акушерского пункта, а также проведение уличного освещения, благоустройство дворовой территории, и многих других. Поддержку получат все заявители, обратившиеся в этот день к главе региона.

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