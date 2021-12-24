В Дагестане около 90 незаконно построенных домов признали безопасными

В Дагестане около 90 незаконно построенных многоквартирных домов после обследования разрешили ввести в эксплуатацию. Своего вердикта ждут еще более 400 многоэтажек.

Точечная застройка - одна из наболевших проблем Махачкалы. Город зажат между горами и морем, и свободных участков для строительства здесь практически нет. Роскапстрой при Минстрое России провел техническое обследование незаконно возведенных домов. Всего их около пятисот, почти все находятся в столице региона.

Нарушения везде разные: отсутствие полного комплекта правоустанавливающих документов, использование не по назначению земельного участка, завышенная этажность, несоблюдение технологии строительства и многие другие. Есть и другая проблема: Дагестан находится в сейсмически опасной зоне. В случае сильного подземного толчка построенные без соблюдения технологии дома могут рухнуть. Согласно данным исследования, для большинства домов следует разработать проекты усиления, только после этого их можно вводить в эксплуатацию.

- Если строение не соответствует строительным нормам и сейсмичности, его надо снести и думать, как помочь жильцам. Если срочно не принять меры, последствия могут быть непредсказуемыми, - считает главный научный сотрудник Института геологии ДФИЦ РАН Василий Черкашин.

На днях в правительстве Дагестана прошло заседание комиссии, на котором рассматривались предложения, как привести самовольно возведенные многоквартирные дома в соответствие с установленными законом требованиями. На обсуждение было вынесено 50 многоэтажек. После обследования они признаны безопасными, однако замечания все же были.

- Совместно с администрацией Махачкалы, Госжилинспекцией и ресурсоснабжающими организациями сделано все, чтобы ввести эти дома в гражданский оборот. В результате объектам присвоены официальные почтовые адреса, проведен конкурс организаций для управления общим имуществом многоквартирных домов, приведена в соответствие с требованиями законодательства техническая документация, подготовлены условия для подключения к инженерной инфраструктуре, - рассказал врио заместителя правительства РД Батыр Эмеев.

По его словам, это позволит решить множество проблем, с которыми столкнулись жильцы, купившие квартиры в таких новостройках. А их достаточно. Из-за отсутствия закрепленных за многоквартирными домами управляющих компаний и невозможности легального подключения коммуникаций жители постоянно страдали из-за отключений. Отсутствие сведений о доме в системе ГИС ЖКХ лишало возможности участвовать в различных госпрограммах, таких как капитальный ремонт, замена лифтов и многое другое. Теперь это стало возможным.

Из 50 представленных на рассмотрение комиссии домов 45 исключили из списка самостроев, возведенных с нарушениями градостроительных норм. Всего в республике обследовали 88 многоквартирных домов.

Тем временем

В Махачкале начался снос незаконно возведенных многоэтажек. Всего с начала 2021 года в городе снесли более 20 подобных строений. В списке на снос и те, которые уже заселены. Как быть с такими домами, решают в городской администрации. Как полагают в мэрии, часть вины лежит и на жильцах: соблазнившись низкой ценой, они не требовали у застройщика разрешительные документы. Если бы квартиры были куплены у официального застройщика с зарегистрированным в Росреестре договором, то жильцы получили бы статус обманутых дольщиков. В данном случае сделка заключалась только на словах, деньги передавались с рук на руки. Выселять людей пока, скорее всего, не будут. Но такая "прощенческая" позиция может спровоцировать застройщиков на новое незаконное строительство.