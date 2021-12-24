Северо-Кавказский центр математических исследований, созданный при поддержке минобрнауки Российской Федерации в СКФУ, приступил к активной работе осенью и уже успел стать местом притяжения школьников, учителей, студентов и ученых со всего макрорегиона.

Центр перемен

Математическому образованию и его развитию на Северном Кавказе уделяется большое внимание на государственном уровне, поскольку без глубоких математических знаний невозможны прорывы во многих областях: от искусственного интеллекта до создания новых материалов. Для повышения его качества и поддержки передовых исследований по всей стране открыты региональные научно-образовательные математические центры (НОМЦ). Один из таких центров своей деятельностью охватит весь Северный Кавказ. Координатором проекта выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) - участник программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

В стенах СКФУ проводятся передовые исследования в области математики и смежных наук. Научные школы вуза пользуются большим авторитетом не только в России, но и за рубежом. К тому же СКФУ не первый год активно работает с талантливыми школьниками. Весь этот богатый опыт и кадровый потенциал используются в деятельности математического центра.

В работе центра также активно участвуют партнеры вуза - Владикавказский научный центр РАН и Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова.

Ученые со школьной скамьи

Прививать интерес к математике в Северо-Кавказском центре математических исследований начинают со школьной скамьи, причем сюда можно прийти с любым уровнем знаний. Для учеников пятых - седьмых классов открыт математический кружок "Думай, считай, смекай". Занятия проходят очно и в онлайн-формате. Последний позволяет присоединиться к работе кружка жителям других регионов округа. Занимаются со школьниками ведущие преподаватели СКФУ, а также талантливые магистранты и аспиранты вуза. Задачи подбираются с учетом возраста и знаний учеников. Для облегчения восприятия сложной информации активно используется игровой формат. Так, в преддверии новогодних праздников для воспитанников пройдет "Математическая елка". Участников ждут непростые испытания, справиться с которыми помогут полученные знания.

Для учащихся восьмых - одиннадцатых классов центр предлагает бесплатные очные и онлайн-курсы подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике. Группы формируются с учетом уровня знаний учащихся.

Северо-Кавказский центр математических исследований уже стал местом притяжения школьников, учителей, студентов и ученых со всего макрорегиона

Школьники, желающие получить более глубокие знания, посещают физико-математическую школу. Самых одаренных старшеклассников в центре готовят к олимпиадам разного уровня. Так, недавно подопечные центра приняли участие в Межрегиональной олимпиаде школьников имени И. Я. Верченко по математике и криптографии, организатором которой выступает Академия ФСБ России. Сотрудники центра проводят также выездные мероприятия. Так, недавно прошла двухнедельная школа олимпиадной математики для воспитанников республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей "Антарес" в Нальчике.

- Олимпиадная математика сильно отличается от той, которую мы изучаем в школе, - отметила начальник отдела по работе со школьниками и студентами Северо-Кавказского центра математических исследований Татьяна Гробова. - Она требует определенных навыков. Разбирая нестандартные математические задачи повышенной сложности, наши специалисты помогают целеустремленным школьникам их сформировать и отточить.

Кликнуть карьеру

Для пропаганды научных знаний, развития интереса к исследовательской и проектной деятельности центр провел для школьников России две конференции. На первую, заочную, учащиеся прислали свои доклады. Авторы лучших работ получили приглашение на Всероссийскую научно-техническую конференцию школьников в области математики и информационных технологий, также организованную центром. Она объединила учащихся третьих - одиннадцатых классов со всей страны. Они могли очно или в онлайн-формате выступить с докладами по математике, IT-технологиям, робототехнике или электротехнике. Помимо этого, участников ждал увлекательный квест "Дети шпионов". Чтобы пройти все испытания, школьникам требовалось применить знания в области математики, IT-технологий и проявить смекалку. Для участников конференции также провели мастер-классы, посвященные нейронным сетям, робототехнике, игровым технологиям и прикладной математике. Вели их ведущие ученые СКФУ. По итогам конференции вышли сборники докладов участников.

Для популяризации математики среди молодежи центр проводит открытые лекции, семинары и мастер-классы. Фото: Олег Сергеев

В центре уделяют внимание не только школьникам, но и учителям макрорегиона. Для них проводятся курсы повышения квалификации, а также реализуются программы дополнительного образования. Так, подходит к завершению онлайн-обучение педагогов округа решению математических задач повышенной сложности на ЕГЭ.

Не забывают в центре и о студентах. Для популяризации математики среди молодежи центром проводятся открытые лекции, семинары и мастер-классы с участием известных математиков. Так, многим студентам запомнились занятия по математическим аспектам гомоморфного шифрования, вычислительной математике, модулярной арифметике и математическим основам искусственного интеллекта. Для самых одаренных обучающихся открыт кружок по высшей математике. Здесь студенты усиленно готовятся к олимпиадам, и эта работа уже дает первые результаты. Сотрудники вуза успешно проходят этап за этапом престижные интеллектуальные состязания всероссийского и международного уровня.

Кстати

При НОМЦ также работает консультационный центр по оказанию помощи школьникам и студентам. Любой желающий может на сайте центра задать вопрос относительно решения математических задач, получить помощь в определении ошибки в решении. Ответы на поступающие вопросы дают эксперты центра.

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