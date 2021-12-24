Во Владикавказе начали готовить паспорта фасадов зданий на проспекте Мира

Во Владикавказе началась работа по подготовке паспортов фасадов зданий, расположенных на главном проспекте города. Об этом рассказал главный архитектор РСО - Алания Александр Цаллагов, выполняя поручение главы Северной Осетии Сергея Меняйло, которое было дано по итогам проведения "Прямой линии" с руководителем республики.

Во время интерактивного общения с жителями региона ряд вопросов от пользователей социальных сетей был связан с благоустройством проспекта Мира и приведением в порядок внешнего облика зданий. Сергей Меняйло отметил, что по его поручению разрабатываются паспорта фасадов зданий для сохранения исторического облика центрального проспекта Владикавказа.

- Всего должен быть подготовлен 51 паспорт фасадов по проспекту Мира, - рассказал главный архитектор РСО - Алания Александр Цаллагов о том, какая работа ведется в настоящее время. - Сейчас готово 20 паспортов - это все объекты по нечетной стороне проспекта - и пять фасадов по четной стороне. В январе 2022 года планируем завершить эту работу.

В паспортах отображены нынешнее состояние фасадов, а также цветовое решение и архитектурные детали, которые нужно восстановить. В работе также принимает участие Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия республики, так как здания на проспекте являются памятниками архитектуры.

Главный архитектор республики добавил, что вместе с Комитетом будет определено, какие работы требуются по каждому зданию - реставрация или мероприятия по сохранению. Затем администрации Владикавказа предстоит выстроить диалог с собственниками объектов, поскольку провести необходимые работы без их согласия не удастся.

Александр Цаллагов отметил также, что в разрабатываемых паспортах зданий имеются и рекомендации по размещению наружных рекламных конструкций индивидуально для каждого объекта.