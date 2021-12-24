В регионах Северного Кавказа за последние годы реализовано несколько проектов в сфере малой гидроэнергетики, еще несколько МГЭС сейчас строится. Республики СКФО относятся к энергодефицитным, малые гидростанции помогают решить эту проблему.

Так, в Кабардино-Балкарии местные генерирующие объекты долгое время вырабатывали только 25-30 процентов необходимого КБР электричества. Сальдо-переток в энергосистему республики в 2015-2019 годах составлял от 1142 до 1265 миллионов киловатт-часов ежегодно (70-75 процентов от энергопотребления). Покрывался дефицит поставками из Объединенной энергосистемы Юга. Схожая ситуация и в других регионах Северного Кавказа.

Улучшить положение дел должна государственная программа поддержки электроэнергетики на базе возобновляемых источников (ВИЭ). В ее рамках компания "РусГидро" разработала и успешно ввела в эксплуатацию на горных реках СКФО малые ГЭС - Верхнебалкарскую (Кабардино-Балкария), Усть-Джегутинскую (Карачаево-Черкесия) и другие. Важной частью этих проектов стало использование интеллектуальных систем автоматизации, созданием которых занималась московская компания "Мосэлектрощит". При этом применялись инновационные технологии международной компании АВВ - одного из ведущих мировых разработчиков и производителей электрооборудования. В итоге удалось увеличить автономность и повысить энергоэффективность построенных на труднодоступных территориях гидростанций.

Эксперты Ассоциации развития возобновляемой энергетики РФ считают, что активному развитию малой гидроэнергетики в СКФО способствует то, что МГЭС упрощают системное регулирование, вырабатывая энергию, и минимально воздействуют на окружающую среду. Кроме того, благодаря договорам о предоставлении мощности (ДПМ) ВИЭ они еще и выгодны строительным и эксплуатирующим организациям. "Важным экономическим преимуществом МГЭС является то, что в период возврата инвестиций у них наименьшая себестоимость вырабатываемой энергии по сравнению с другими объектами, работающими на возобновляемых источниках", - отметил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

На МГЭС функционируют современные системы управления энергопотреблением и энергоснабжением. Они помогли обеспечить надежную работу оборудования и повысили безопасность гидростанций

Строительство МГЭС на Северном Кавказе полностью соответствует политике компаний, принимающих участие в данных проектах. Кроме того, главный инвестор - "РусГидро" - уделяет особое внимание внедрению инновационных технологий на объектах. Использовались они и при возведении Верхнебалкарской и Усть-Джегутинской МГЭС, где сейчас функционируют современные системы управления энергопотреблением и энергоснабжением. Они помогли обеспечить надежную, бесперебойную работу оборудования и повысили безопасность и энергоэффективность гидростанций.

- По итогам 2020 года "РусГидро" вошло в число лидеров индексов в области устойчивого развития Российского союза промышленников и предпринимателей "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития". Поэтому требования к оборудованию станций изначально были очень высокие, - рассказывает руководитель бизнеса "Электрооборудование" компании АВВ Александр Прудников. - На всех трех МГЭС установлены главные распределительные щиты с передачей данных на верхний уровень для дистанционного управления. Они отвечают за электроснабжение вспомогательной техники, обеспечивающей штатную эксплуатацию станции, так называемых потребителей собственных нужд (ПСН). Сбои на этом участке могут нарушить работу всего объекта и усложнить ввод МГЭС после ремонта. Поэтому главным критерием при выборе оборудования для ПСН является надежность. Цифровая база для реализованного решения помогает осуществлять мониторинг и дистанционное управление выключателями главного распределительного щита. Это снижает эксплуатационные издержки, связанные с регулярным осмотром оборудования, позволяет осуществлять централизованное управление и контроль в режиме реального времени, повышая безопасность за счет снижения влияния человеческого фактора.

Критерии выбора подрядчиков и поставщиков при строительстве пяти МГЭС в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии были крайне жесткими. Предпочтение отдали оборудованию АВВ, изготовление которого локализовано на производственных площадках компании в Липецке и подмосковном Климовске. Подобные системы отлично зарекомендовали себя на самых сложных энергетических объектах, обеспечив их бесперебойную работу. Немаловажным фактором стала оперативность взаимодействия подрядчиков, поставщиков и заказчика, осложненная карантинными ограничениями пандемии-2020.

- Локдаун 2020 года негативно повлиял на первоначально установленные сроки реализации проекта. Для ускорения работ нам приходилось буквально в ручном режиме контролировать поставки всех комплектующих, - добавил Александр Прудников. - Например, на Верхнебалкарской МГЭС появление функции автоматического ввода резерва зависело от своевременной установки главного распределительного щита, где использовались системы АВВ. Совместными усилиями специалистов нашей компании, "РусГидро" и "Мосэлектрощит" все удалось сделать вовремя.

Во время строительства гидроэлектростанций завод "Мосэлектрощит" был выбран в качестве комплексного поставщика электрооборудования, а также услуг монтажа и пусконаладки. Также завод стал производителем распределительных устройств 6-35 киловольт и токошинопроводов 0,4-6 киловольт.

- Из-за коронавирусной инфекции работать пришлось в условиях сложной эпидемиологической обстановки, поэтому хочется отметить слаженное, оперативное взаимодействие представителей АВВ и "Мосэлектрощита" во время выполнения производственных задач на всех этапах изготовления и поставки оборудования, а также его монтажа и пусконаладки, - отметил генеральный директор "Мосэлектрощита" Николай Шемякин. - При строительстве МГЭС специалисты нашего предприятия учли множество факторов, в том числе сроки ввода, планы развития территорий, специфику выделенного участка земли, особенности расположения коммуникаций. Компоновка гидроэлектростанции - технически сложный процесс, для которого, как правило, используется техника, хорошо зарекомендовавшая себя на других объектах, например современное электрооборудование, обеспечивающее сейсмостойкость при интенсивности землетрясения в девять баллов по шкале MSK-64.

На гидростанциях были установлены проверенные временем шкафы КРУ - такие же много лет эксплуатируются на других энергообъектах. В процессе их конструирования применили специальные схемные решения, обеспечившие высокий уровень автоматизации и надежности электроснабжения станции.

В итоге энергосистему СКФО удалось обеспечить дополнительными 116 миллионами киловатт-часов в год - такова суммарная выработка трех новых малых гидроэлектростанций. Благодарность участникам проекта выразил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, отметивший, как много было приложено усилий, чтобы завершить работы в срок, несмотря на пандемию. "С вводом Верхнебалкарской малой ГЭС мы получаем новый экологически чистый источник энергии, - заявил Коков во время открытия станции. - ГЭС - это рабочие места и стабильное поступление налогов. У Кабардино-Балкарии большой потенциал для развития малой гидроэнергетики, и стратегическим партнером здесь мы видим "РусГидро".

Быстрое строительство, минимальное воздействие на окружающую среду, близость к потребителям - те преимущества объектов генерации, использующих ВИЭ, которые особенно важны при энергоснабжении отдаленных горных районов. МГЭС уже зарекомендовали себя с наилучшей стороны в СКФО, поэтому реализация таких энергопроектов стала одним из приоритетных направлений развития регионов Северного Кавказа на ближайшие годы.

Справка

ABВ - ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации промышленности и инфраструктуры. Объединяя программные решения и различные продукты (электрооборудование, робототехнику, приборы автоматизации, электроприводы), АВВ расширяет границы и выводит эффективность технологий на новый уровень. У компании 130-летний опыт работы, здесь трудится 105 тысяч высококвалифицированных специалистов, ее продукция представлена более чем в 100 странах.