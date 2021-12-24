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25.12.2021 08:00
Рубрика: Власть

Чиновников обязали проводить дорогу, даже если в деревне живет один человек

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 293(8644)
Суд в Псковской области обязал чиновников провести дороги в две деревни. В каждой из них прописано по одному жителю. Но в жаркий летний сезон население порой вырастает аж до десяти человек.
Нормальные дороги должны быть к каждому населенному пункту. Фото: Игорь Носов / ТАСС Нормальные дороги должны быть к каждому населенному пункту. Фото: Игорь Носов / ТАСС
Нормальные дороги должны быть к каждому населенному пункту. Фото: Игорь Носов / ТАСС

Без преувеличения: суд принял решение государственной важности. Фактически он обязал чиновников радикально изменить образ мыслей и начать ценить каждого человека. Да, пока дело касается только чиновников Дедовичского района области. Однако хочется верить, что подобные правовые позиции поддержат суды страны.

Фото: Георгий Андреев / ТАСС
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Добилась же такого решения прокуратура. Она обратилась с иском в суд. И это тоже крайне важно: у одиноких людей в деревнях появляется мощная поддержка на государственном уровне.

"В обоснование иска было указано, что прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сферах безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Псковской области. - В ходе данной проверки в деятельности администрации Дедовичского района выявлены нарушения требований федерального законодательства". Нарушения заключались в том, что целый ряд местных дорог оказался в плохом состоянии. Отговорки чиновников были типичные: нет денег. А еще граждане начальники были искренне уверены, что нет никакого смысла тратить государственные деньги на маленькие деревни.

"Работы по ремонту дорог и их обустройству являются дорогостоящими, и администрация района не может выделить достаточно денежных средств на их ремонт и содержание ввиду дефицита бюджета, - цитируют в суде доводы ответчика. - Кроме того, в д. Хлопотово и д. Алешино зарегистрированы по 1 человеку, в летний период в деревнях проживают менее 10 дачников, и обустраивать дорогу в соответствии с ГОСТом является нецелесообразным".

За этим "нецелесообразно" стоит целая чиновничья философия. Мол, человек - это звучит недостаточно гордо. Конечно, если это простой человек, а не какой-нибудь начальник. Согласно данной логике, конкретные простые люди не важны, а важны общественные масштабы.

Таких историй масса по всей стране. Но с коммерческой логикой чиновникам надо заканчивать. Повсеместно. Суд в Псковской области это подтвердил.

"Выслушав стороны и исследовав письменные материалы дела, суд удовлетворил требования прокурора, обязав администрацию Дедовичского района в срок до 30 июня 2022 года произвести ремонт и обустройство этих автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно открытым данным, в деревне Лопаиха живут 11 человек. Каждый из них - ценен. Так что решения в Псковской области, Пермском крае не случайность, а новая практика.

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