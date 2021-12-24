Что общего у поэта Пастернака, пианистки Юдиной и юной пулеметчицы Маметовой

Пианистка Мария Юдина, поэт Борис Пастернак, философ Михаил Бахтин и 20-летняя девушка Маншук Маметова из Казахстана - что между ними общего? Что их могло объединить? Великая Отечественная. Незаметный городок Невель, что в Псковской области. Пути судьбы пересеклись. Кто-то родился здесь, кто-то погиб, кого-то через Невель провели случайные, невидимые нити. Да, и поэт, и пианистка - пусть не воевали на передовой, но тоже шли к победе. Вместе со страной.

В московском театре "Геликон-опера" прошла премьера фильма "Одна победа" - его обещает скоро показать телеканал "Культура". Фильм как раз об этих переплетениях судьбы сняли известные документалисты Дарья Виолина и Сергей Павловский. После премьеры "РГ" поговорила с Дарьей о том, что стоит за "Одной Победой".

Говоря о Великой Отечественной войне и Победе, естественно, вспоминают прежде всего о подвигах солдат и дальновидности маршалов. О поэтах, философах и пианистках говорят не всегда. Почему вы сделали именно их героями своей картины?

Дарья Виолина: Война - это не только ад внешних обстоятельств, но и муки внутреннего выбора. Конечно, это в первую очередь касалось солдат, офицеров и маршалов, но выбор ведь стоял перед каждым. История открывает нам невероятные примеры мужества вне линии фронта. И, безусловно, сопротивления и жизни духа - наш фильм скорее об этом. Да, людям искусства не доставались боевые награды - конечно, великая пианистка Мария Юдина не воевала с пулеметом. Но творцы, художники зачастую тоже проявляли отвагу. Побеждали силой своего духа. И это был тоже подвиг, просто немного другая его форма.

Пианистка Мария Юдина - интереснейшая, яркая личность - тоже герой войны?

Дарья Виолина: Это действительно так. Она не только выдающийся музыкант с мировым именем, но и личность огромного масштаба. К слову, Юдина в первые же дни войны записалась на курсы санитарок и начала работать в госпитале, будучи уже тогда профессором Московской консерватории. Но позже поняла, что своим искусством может принести больше пользы... Бесстрашно выступала на фронтах и в блокадном Ленинграде. Удивительно, но и в самые невыносимые годы, обескровленные и обессиленные люди нуждались в искусстве и часто меняли хлебную карточку на концертную контрамарку... В сталинское время, когда любое неосторожное слово могло стоить тебе жизни, Мария Юдина не боялась открыто поддерживать невинно заключенных и позже на своих концертах читала стихи запрещенного тогда Бориса Пастернака, она оставалась непримиримой во все времена...

В маленьком городке Невеле Псковской области удивительным образом пересеклись судьбы многих известных личностей

Но в фильме мы рассказываем не только о Юдиной. Среди наших героев - и Герой Советского Союза, казахская девушка 20 лет Маншук Маметова, и фронтовые операторы, благодаря которым мы смогли увидеть уникальную хронику, в том числе и тяжких боев за Невель.

"Одна победа" - вторая часть документальной дилогии. Первый фильм - "Одна жизнь" - недавно стал победителем Международного кинофестиваля "Сталкер"...

Дарья Виолина: Для нас большая честь - высокая оценка жюри "Сталкера", в которое входят такие блестящие профессионалы, как Вадим Абдрашитов и Алексей Симонов. Первая картина "Одна жизнь" тоже сделана в 2021 году и посвящена Холокосту на оккупированной в войну территории нашей страны. Идея дилогии возникла у нашего продюсера Евы Печатниковой - она практикующий врач, но в этом проекте впервые и весьма успешно выступила в новом для себя качестве, став, по сути, соавтором. Семья ее мужа Леонида Печатникова - заслуженного врача России и известного общественного деятеля - была расстреляна фашистами в Невеле, и ей было важно снять фильм о судьбах жертв Холокоста. В Невеле в одно сентябрьское утро 1941 года было расстреляно две тысячи человек- все еврейское население города. Но, вникнув в историю города, мы с Сергеем Павловским узнали столько нового, нам открылось столько поразительных судеб, что родился еще один, отдельный фильм "Одна победа".

А до того у вас еще был фильм "Дольше жизни" - о детях, чьи родители были репрессированы в 1930-е годы. Вас привлекают трудные темы?

Дарья Виолина: Темы, и правда, трудные, но ценнее всего, когда мы слышим от зрителей, что наши фильмы, несмотря ни на что, дают надежду и дарят свет... "Дольше жизни" - не просто название фильма. Память длится дольше жизни. Мы не имеем права забывать о горьких страницах. Но и по праву - гордимся победами.

КСТАТИ

Фильм "Одна жизнь" можно будет увидеть 20 января в ГМИИ им. Пушкина в рамках Международной недели памяти жертв Холокоста и 26 января в Еврейском культурном центре в Москве.